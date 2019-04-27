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Dağıtım iznindeki asker yatağında ölü bulundu

Bilecik'te acemi birliği eğitimini tamamlayan er, dağıtım iznini kullanmak üzere geldiği memleketi Adana'da yatağında ölü bulundu.
 27 Nisan 2019 13:20
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Dağıtım iznindeki asker yatağında ölü bulundu

Acemi birliği eğitimini tamamlayan Erdem Hilal (21), dağıtım iznini kullanmak üzere babaannesinin merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine geldi.

Bir süre sonra babaanne, torununu yatağında baygın bulması üzerine durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, Hilal'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hilal'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı
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