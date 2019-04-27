Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü
|27 Nisan 2019 13:45
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Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Özgür Sokak'ta yapımı devam eden bir eğitim kampüsü inşaatında ısı yalıtım ve izolasyon ustası olarak çalışan Fatih Demiray (38), çalıştığı bölümde çöpleri atmak için inşaatın kenarına geldiği esnada dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten zemine düştü.
Başını beton duvara çarpan Demiray ağır yaralanırken, olayı gören diğer çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Demiray'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından inşaatta yapılan incelemelerin ardından Fatih Demiray'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Sakarya'da ikamet eden Fatih Demiray'ın ısı yalıtım işi yaptığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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