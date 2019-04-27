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Dünyayı 8 milyar insana yetemeyecek şekilde kullanıyoruz

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Dünya 8 milyar için yetersiz değil ama dünyayı 8 milyar insana yetemeyecek şekilde kullanıyoruz. Bu kadar hızlı ve hırslı olmasak inanıyorum ki bu dünya 10 milyar insana da yeter. Ama öyle bir israf mantığıyla yaşıyoruz ki dünya da artık bizi taşıyamaz hale geliyor" dedi
 27 Nisan 2019 14:10
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Dünyayı 8 milyar insana yetemeyecek şekilde kullanıyoruz

İbn Haldun Üniversitesi'nin (İHÜ) düzenlediği 5'inci Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu başladı. Sempozyumda, Türkiye ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden uzman konuşmacılarla, iktidar, iktisadi kalkınma ve ahlak arasındaki ilişki tartışılacak.

Üniversitenin Başakşehir Yerleşkesinde gerçekleştirilen sempozyumda, ekonomik ilerlemenin toplumsal etkileri ile ahlak arasındaki aktüel ilişkileri anlamak için büyük düşünür İbn Haldun'un teorik yaklaşımları ve kavramsal çerçeveleri analitik araçlar olarak ele alınıyor. Iki gün surecek 5. Uluslararası Ibn Haldun Sempozyum'unda, İbn Haldun perspektifinden günümüz koşul ve durumları inceleniyor.

"DÜNYAYI ÇOK FAZLA YAŞLANDIRDIĞIMIZIN FARKINDA VARDIK"

Sempozyumun açılışında konuşan İbn Haldun Universitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İsveç'te, cüzdanını evde unutan müşterisine kendi kredi kartını verdiği için kahraman ilan edilen Türk taksici Ömer Temel'den örnek vererek, Benim doktora çalışmam ekonomik büyümeyi biraz daha nasıl sosyal meselelerle ilişkilendirebilirim üzerineydi. Artık bir doktora öğrencisi değilim ama bir gün zamanım olursa o bu doktorayı bitirmek istiyorum. Son yıllarda nonlinear ve yavaş ekonomi diye kavramlardan bahsediyoruz. Neden nonlinear ve yavaş? Dünyayı çok fazla yaşlandırdığımızın ve kapasitesinin üzerinde kullandığımızın farkında vardık. Aslında dünya 8 milyar için yetersiz değil ama dünyayı 8 milyar insana yetemeyecek şekilde kullanıyoruz. Bu kadar hızlı ve hırslı olmasak inanıyorum ki bu dünya 10 milyar insana da yeter. Ama öyle bir israf mantığıyla yaşıyoruz ki dünya da artık bizi taşıyamaz hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ PARADİGMALARA İHTİYACIMIZ VAR"

Erdoğan, Ekonomideki dağılım toplumsal dayanışmaya zarar verecek şekilde hareket ediyorsa o zaman ekonominin verimliliği azalır, toplumsal dayanışma azaldıkça, insanların ekonomiye yönelik beklentileri de negatif etkilenir. Aslında İsveçli Türk taksicinin hikayesinden var, geldiğimiz noktada linear modellerle oluşturulan ekonomik düzen kimsenin kimseye iyilik yapmasını öngörmez durumda. Bu noktada insanlığın ne kadar gerilediğini görüyoruz. İbn-ı Haldun'un da bu tür ekonomik büyümenin getirecekleriyle ilgili öngörüleriyle uyumlu bir durumla karşı karşıyayız. Dünyayı, insanı daha iyi anlamak için yeni paradigmalara ihtiyacımız var. Umarım sempozyum buna vesile olur. Katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

PROF. DR. ŞENTÜRK: AHLAK, EKONOMİK KALKINMA VE İKTİDAR KONULARINI TARTIŞACAĞIZ

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ise, İlk sempozyumu 2006 yılında yapmıştık. 2 veya 3 yılda bir bu etkinliği tekrarladık. Dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları üniversitemize geldi. Sempozyumda, ahlak, ekonomik kalkınma ve iktidar konularını ele alacağız. Bunların arasındaki ilişkileri tartışacağız. Örneğin, ekonomik kalkınma ahlakı erozyona uğratır mı, uğratmaz mı? Türkiye şu anda ekonomik kalkınma çabası içerisinde dünyada bunun için uğraşan başka ülkeler de var. Bu süreçte ahlakı feda etmek zorunda mıyız? Ahlak ile ekonomik kalkınmayı bir arada gerçekleştirebilir miyiz? Tabi bu kalkınmanın iktidar ilişkilerine bakacağız. İktidara nasıl bir tesiri var? Siyasi yapıda birtakım değişiklikler meydana getirebilir mi? Bütün bu konuları akademik bir perspektifle sosyologlar, tarihçiler, siyaset bilimciler, edebiyatçılar ve felsefecilerle farklı boyutlarıyla tartışacağız" diye konuştu.

SEMPOZYUMDA KONUŞULACAK KONULAR

Ahlak, sürdürülebilirlik ve hakkaniyeti koruyan bir ekonomik kalkınma modeli geliştirmek mümkün müdür? Toplumlar, bir yanda ekonomik kalkınma diğer yanda sosyal adalet ve ahlaki değerler arasında bir seçim yapmak zorunda mıdır? İbn Haldun'un bakış açısıyla, küresel pazarların eşi benzeri görülmemiş büyümesi nasıl açıklanabilir? Diğer taraftan, hakim ilerleme ve büyüme göstergeleri dışında kalan bir ekonomik model, yüksek ahlakı garanti eder mi? gibi sorular masaya yatırılacak.

BİRÇOK ÜLKEDEN KONUŞMACI YER ALIYOR

Sempozyumda İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, ABD Columbia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Wael B. Hallaq, Duke Üniversitesi'nden Prof. Dr. Prasenjit Duara, İngiltere Durham Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rodney Wilson, Katar Arab Center for Research and Policy Studies'den Prof. Dr. Abdullah Al-Bayyari gibi birçok isim 2 gün boyunca konuşma yaparak tebliğ sunacak.
DHA
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