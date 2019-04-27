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Şanlıurfa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kadın tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
|27 Nisan 2019 14:33
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Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde Bayram İ. (30) ve Ayşe İ. (28) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında dışarı kaçan Ayşe İ, eşi tarafından boğazından bıçaklandı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, 5 çocuk annesi genç kadının öldüğünü belirledi.
İncelemenin ardından Ayşe İ'nin cesedi, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaçan Bayram İ, saklandığı evde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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