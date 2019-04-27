Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
|27 Nisan 2019 14:40
|Yazdır
Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Dursunbey-Kütahya seferini yapan Akif Kireççi yönetimindeki 10 AAN 911 plakalı seyahat firmasına ait otobüs, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 20. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki yolculardan 7'si yaralandı.
Yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aydın'da balkondan düşen engelli öldü
27 Nisan 2019 16:25
|İzmir'de kaza yapan ailenin pikniğe gittiği ortaya çıktı
27 Nisan 2019 16:13
|Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
27 Nisan 2019 16:01
|Okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
27 Nisan 2019 14:51
|Şanlıurfa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
27 Nisan 2019 14:33
|Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü
27 Nisan 2019 13:45
|Dağıtım iznindeki asker yatağında ölü bulundu
27 Nisan 2019 13:20
|Gözaltındayken kaçmaya çalışan zanlı yakalandı
27 Nisan 2019 13:13
|İki araç çarpıştı... 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
27 Nisan 2019 12:54
|Askeri yasak bölgede yakalanan kişi tutuklandı
27 Nisan 2019 12:49