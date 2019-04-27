Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

ÖZEL ÜNİVERSİDEKİ DOÇENTLİK UNVANI MAKAM TAZMİNATI SAĞLAR MI? Doçentlik unvanına bağlı 2 bin makam ve 8 bin görev tazminatını hak edebilmek için yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev almak şarttır. Makam tazminatı için gereken 2 yıllık süre de resmi kamu üniversitelerinde geçmelidir.