Okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
|27 Nisan 2019 14:51
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Başakşehir'de okul inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şahintepe Mahallesi'nde bulunan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) tarafından yaptırılan İbrahim Koçarslan Ortaokulu inşaatı hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Bir işçi göçük altında kaldı.
Çalışma alanındaki diğer işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan işçi Halil Yalçın (33), ekiplerin çalışması sonunda çıkarıldı. Sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen işçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır." denildi.
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