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AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den açıklama

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.
 27 Nisan 2019 15:01
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AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den açıklama

AK Parti YSK Temsilcisi ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Recep Özel, şahsi twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Özel, "Şu sayılara iyi bakalım mülki idareden gelen kamu görevlisi sayısı 134 bin 351, bunun 39 bin 648'ini görevlendirip, 94 bin 703 kişi görev beklerken, 19 bin 623 kamu görevlisi olmayan kişilerin görevlendirilmesini 298 sayılı yasanın 23. maddesinin son fıkrasına sığınarak hiç kimse izah edemez" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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