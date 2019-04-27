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Dört yıldır sonuçlanmayan bekleyiş

Bursa'da bir enerji şirketinde çalışan yaklaşık 80 işçi, 4 yıl önce şirketin maddi sıkıntılar sebebiyle kapatılmasıyla işsiz kaldı. İşten çıkarılan işçiler aradan 4 yıl geçmesine rağmen hem maaşlarını, hem de tazminatlarını alamayınca firmanın önünde eylem yaptı.
 27 Nisan 2019 15:07
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Dört yıldır sonuçlanmayan bekleyiş

Bursa'da bir enerji şirketi, 2015 yılında girdiği maddi sıkıntılar sebebiyle şirketi kapatma kararı aldı. Firmada çalışan 80 işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarılmadan önce işçilerin maaşlarını ödeyemeyen firma, işçilere alacakları kıdem tazminatlarını da ödeyemedi. 4 yıl geçmesine rağmen hem maaşları hem de tazminatları ödenmeyen işçiler firmanın önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Öte yandan, şirketin bir devlet bankasına ipotek edildiğini dile getiren işçiler, davaları kazanmalarına rağmen alacaklarını tahsil etmekte sorun yaşadıklarını öne sürdü.

"15 Yıllık hizmetin karşılığı bu olmamalı"

15 yıllık kıdem ve ihbar tazminatını alamadığını söyleyen fabrika işçisi Saffet Ünal, "Bundan önce 2018 Eylül ayında fabrika önünde yine toplanmıştık. O günden bu güne kadar hiçbir şey değişmedi. Hakkımız olan alacaklarımız için buradaydık. Sesimizi duyurmak istiyoruz. 2015 Aralık ayı itibariyle 80 kişilik arkadaşlarımla birlikte toplu olarak işten çıkarıldık. İhbar ve kıdem tazminatlarımızı alamadık. Mahkemeye başvurduk, adli mercilere gitmeyen arkadaşlarımız da var. İyi niyet göstergesi olarak bekleyenler. Fakat mahkemeye vermemize ve davayı kazanmamıza rağmen hala haklarımızı alamıyoruz, bunun için buradayız. Mağduriyetimizin artık giderilmesini istiyoruz. Geçen yıl toplandığımızdan bu yana hiçbir şey değişmedi. Bizleri bu duruma getiren vicdanlara sesleniyoruz, çocuklarımızın geleceğini düşündüğümüz için bu kapıdayız. Buradan alacağımız miktarlar çocuklarımızın geleceğine birer yatırım olacak. 15 yıl fiili olarak çalıştık ve emek verdik, biz zengin kesim değiliz, maaşla çalışanlarız. Bu fabrikanın sahipleri kadar zengin ve varlıklı değiliz. Onlar için bu miktarlar çok önemli değil ama bizler için bu paralar çocuklarımızın hayatını değiştirecek paralar."Diye ifade etti.

"Hakkımız olanı istiyoruz"

Haketmedikleri parayı istemediklerini ifade eden ve sözlerine devam eden Saffet Ünal, " Bizler hakkımızdan fazlasını istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Mahkemeyi kazandığımız halde alacaklarımız ödenemiyor. Çünkü fabrikanın borlu olduğu banka fabrikanın birçok noktasına ipotek koymuş durumda. Hal böyle olunca biz arada kaldık, lütfen birileri bizi duysun, mağduriyetimiz artık giderilsin istiyoruz. Yetkililerden bir açıklama da yapılmıyor. Biz iyi niyetimizin göstergesi olarak bekleyin denildiğinde bekledik. Fakat 3 yılı aşkın bir süredir değişen bir şey olmadı. Artık hakkımızı almak ve bu kapıda bulunmak istemiyoruz, tüm vicdanlara sesleniyorum." ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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