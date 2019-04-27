Makam aracı uygulamasına son verdi
|27 Nisan 2019 15:10
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31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, göreve başladığı günden bu yana aldığı kararlar ve uyguladığı tedbirlerle halkın gönlünü kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, belediyenin alacağı hizmet ve ürünlerin tamamını Kahramankazan'daki esnaflardan sıra esasına göre yapacaklarını açıklayan Başkan Oğuz, örnek olacak bir karara daha imza attı.
Sadece görevlerde kullanılacak
Başkan Oğuz, belediye bünyesinde makam aracı kullanımına son verdiklerini kaydetti. Bu kapsamda belediye bünyesinde hiçbir görevli makam aracı kullanmayacak. Tüm belediye personelleri görevlere resmi araçlarla gidecek ve görevler dışında araç kullanmayacak. Başkan Oğuz, bu uygulama doğrultusunda, başkanın kullanması için tahsis edilen başkanlık makam aracını resmi görevler ve belediyeyi temsil dışında kullanmayacak. Başkan Oğuz'un bu kararıyla akaryakıt kullanımı konusunda tasarruf sağlanması hedefleniyor.
Gözümüz gibi bakacağız
Başkan Oğuz, önlerindeki 5 yıllık süre içerisinde Kahramankazan Belediyesi'nde kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanacaklarını belirterek, bu konuda Türkiye'ye örnek olmak istediklerini söyledi. Başkan Oğuz, "Aldığımız bu kararla belediyemizin yakıt kullanımı konusunda bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Kahramankazan halkının teveccühleriyle 31 Mart'ta belediye başkanı seçildim. Halkımız bizlere ilçemizin yönetimini emanet etti. Başta şahsım olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte kamu kaynaklarını en iyi ve faydalı şekilde kullanacağız. Milletimizin bize verdiği emanete gözümüz gibi bakacağız" diye konuştu.
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