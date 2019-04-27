1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu mantarın kilosu 100 liradan satılıyor!

Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların "göbek" adını verdiği "kuzugöbeği mantarı" toplanmaya başlandı. Sedir ve ladin gibi ağaçların dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, kilogramı 100 liradan satılıyor.
 27 Nisan 2019 15:16
Yazdır
Bu mantarın kilosu 100 liradan satılıyor!

Akseki'de kuzugöbeği mantarı toplama işi Nisan ayı ortasında başlıyor ve Mayıs ayı sonlarına kadar sürüyor. Kuzugöbeği mantarı sezonunun başlamasıyla vatandaşlar mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor.

Antalya'dan Akseki'ye kuzugöbeği mantarı toplamaya gelen Safa Çelik, her yıl ailesi ile birlikte Nisan ayında Akseki'ye kuzugöbeği mantarı toplamaya geldiklerini söyledi. Toroslarda iklim şartları ve doğa yapısının kuzugöbeği bulmaya çok elverişli olduğunu söyleyen Çelik, "Kuzugöbeği toplamak ayrı bir zevk. Nasıl insanlar balık tutmaktan bir zevk alırsa, kuzugöbeği toplamakta bizim için toplamaktan tadından yenmiyor. Yemeğini yapıyoruz. Kilogramı 100 lira civarında satılıyor. Yöremizde herkes bu zamanlar kuzugöbeği mantarını toplamak için dağlara çıkarlar" diye konuştu.

Akseki'de kuzugöbeği mantarı toplayan Fatma Kara ise kuzugöbeği mantarını zor şartlarda topladıklarını söyledi. Mantarın Nisan ve Mayıs aylarında toplandığını belirten Kara, "Toros Dağları'nda Nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte kuzugöbeği mantarı çıkmaya başladı. Kuzugöbeği mantarı her yerde çıkmaz. Güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan bölgelerde çıkar. Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Sabahtan akşama kadar ağaçların dibini geziyoruz. Günlük ortalama 1 kilogram mantar topluyoruz" dedi.

Kuzugöbeği mantarını satmak amacıyla değil, yemek amacıyla topladığını da ifade eden Kara, "Biz kuzugöbeği mantarını yemek için topluyoruz. Satanlar ise kilogramı 80-100 liradan satıyor. Havalar yağmurlu giderse Mayıs sonuna kadar kuzugöbeği toplamaya devam ederiz. Yağmur yağmazsa olmaz. Yağmur yağarsa ağaçların ve otların diplerinde çıkmaya devam eder. Akseki'de bu, insanların geçim kaynağıdır" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Müjde geldi! Türkiye'ye akın başlıyor...
27 Nisan 2019 16:41		 Bakan Albayrak'tan 'gıda enflasyonu' açıklaması
26 Nisan 2019 21:57
Diplomalarına yüzerek ulaştılar
26 Nisan 2019 20:07		 Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
26 Nisan 2019 15:08
'Un sektörünün aktif büyüklüğü 25 milyar liraya ulaştı'
26 Nisan 2019 14:22		 Markette 11 üründe düşüş, 23 üründe fiyat artışı oldu
26 Nisan 2019 13:33
'Türkiye daha iyi gelecek için reformlarını gerçekleştirmek zorunda'
26 Nisan 2019 12:47		 Irak'ı Türkler imar edecek
26 Nisan 2019 09:05
Vergide mükellef dostu yapı kuracağız
26 Nisan 2019 08:48		 Son tüketim tarihini doğru okumadık, milyonları çöpe attık!
26 Nisan 2019 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
İki araç çarpıştı... 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
Savcılık soruşturma başlatınca, O kadın özür diledi
Kamu personeli SGK'ya tepkili: 20 yıl önceki evrakları nereden bulacağız
27 Nisan 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
İmamoğlu, 2 müdür ve 5 danışman atadı
Erdoğan: Şeriatın kestiği parmak acımaz
Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti
4 infaz koruma memuru, rüşvetten tutuklandı
'Eskort araç ve zabıta ordusuyla dolaşmayın!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
laftan anlamayana laf anlatmak 7
hacı caf caf 10
şebi aruz 1
takla atmak 1
Buket aydin'in görevine son verilmesi 3
bana göre hava hoş 1
ip adresi 1
şu an çalan şarkı 1
evdeki huzur zenginlik budur 3
sözlük yazarlarının itirafları 2
SON İLANLAR
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam