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'Üniversite Iğdır'a gelir kaynağı oldu'

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Ardahan'da, Iğdır'da Şırnak'ta üniversite kurmanın hangi mantığı var" açıklamasına cevap verdi. Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Iğdır Üniversitesi son zamanlarda yapmış olduğu projeler ile adeta kente gelir kaynağı oldu" dedi.
 27 Nisan 2019 15:25
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'Üniversite Iğdır'a gelir kaynağı oldu'

Son zamanlarda yapılan proje ve istihdam kapılarıyla Iğdır halkının gelir kaynağı olduğu gibi, kent sakinlerine ve özellikle genç yaşta işsizlere ekmek kapısı oluyor. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Üniversitenin kente yapmış olduğu hizmet ve katkılarını anlattı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Iğdır'da genç kardeşlerimize istihdam alanı oluşturmak için çağrı merkezi açtık. Asis Türk Telekom Çağrı firmasıyla bir protokol yaparak bin metre karelik Mediko Sosyo binamızın yerini onlara tahsis ettik. Şuan yüze yakın genç elemanımız çalışmaktadır. Iğdır'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevcut. OSB'de 18 adet firma ve fabrikamız mevcut. Bu firmalarla sürekli işbirliği yaparak beş adet TÜBİTAK projesi icra ettik, ve TÜBİTAK'a arz ettik. Özellikle danışmanlık yapma sureti ve SERKA desteğiyle firmaya haftalık ziyaretlerimiz söz konusu. Bizzat kendim katılarak firmaların ihtiyaç duyduğu eğitim ve öğretim aksamları, ihtiyaç duyulan malzeme tesisatların alımlarını bizzat takip ederek faaliyetlere devam ediyoruz. Son günlerde özellikle bir çok tesis kuruldu. Tamamı bizim fikirlerimizden oluştu. İstikbali açık olan, üretimi katma değeri yüksek ürünleri üreten firmaların fabrikaların kurulması konusunda önderlik ve rehberlik yapıyoruz" dedi.

"Iğdır'da kayısımız var ama fazla bilinmiyor"

Iğdır kayısısının markalaşması gerektiğine değinen Alma, "Bu kayısıyı dünya piyasasına tanıtmak ve pazarlamak için mutlaka markalaşmanın yanı sıra, tesçil alması gerekiyor. Ticaret Odası adına hizmet ederek 2 adet markamız oluştu. Iğdır'ı marka şehir haline getirdiğimiz ve vesile olduğumuz için çok gururluyuz. Iğdır'da taş köfte, omaç aşı, süper domates, al alma ve Kadıkışlak üzümü var. Kadıkışlak üzümü çok yaygın fakat marka olmadığı için her hangi bir tarım desteği alamamaktadır. Bunu telafi etmek amacı ile Türk Patent Enstitüsüne başvurular yapılmış durumda" ifadelerini kullandı.

"Üniversite bir şehrin beynidir"

Üniversitenin bir şehrin beyni olduğunu ifade eden Rektör Alma, "Iğdır'ın güneşi, suyu, rüzgar ve tuzunu massatlı bir şekilde tebliğ etmenin zamanı gelmiştir. Bunları sağlayan tabi Üniversitelerdir. Üniversite bir şehrin lokomotifi ve bir aracın beyni gibi her şeyi idare etmesi gerekiyor. Eğitim öğretim faaliyetinin yanında, bunlara da destek vermelidir. Öğrenci sayımız 5 bin iken, şuan 8 bini geçti. Bir sene içinde 29 adet yüksek lisansımız açıldı. 7 adet doktora programımız var ve bunu çevre İllerde göremezsiniz. Yurt dışından gelen kaliteli eğitim kadromuzla canla başla çalışıyoruz. Şuan 8 bin öğrenciyle Iğdır'a aylık yaklaşık 10 milyon TL gelir söz konusu. Bacasız bir fabrika gibi gelir kaynağı olacak. Yazın öğrenciler gittiği zaman, esnaf arkadaşlarla konuştuğumda "öğrenciler gitti işimiz azaldı" diye sitem ediyorlar. Üniversite büyüdükçe Iğdır'a katkısı çok olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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