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Düğünlerdeki 'sahte altın' oyunu

Çoğu zaman gerçeğinden dahi ayırt edilemeyen altın görünümlü takılar hem düğün sahiplerini hem de kuyumcuları sıkıntıya sokuyor.
 27 Nisan 2019 15:28
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Düğünlerdeki 'sahte altın' oyunu

Bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte birçok çift de düğün ve nikah hazırlıklarına başladı. Yeni bir aile kurmak için karar alan bu çiftlerin mutluluğu, düğünlerde görülen 'sahte takı' problemi ile sorunlar yaşatabiliyor. Bijuterilerden ucuz fiyatlara satın alınabilen sahte altınlar, zaman zaman yeni evlenen çiftlerin bu özel günlerini tatsız bir hale dönüştürdüğü gibi, kuyumcuları da zan altında bırakabiliyor. Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, düğünlerde bu tür vakaların görülebildiğini belirterek, çeşitli tavsiyelerde bulundu.

"Altın fiyatının artması insanların sahtekarlığa doğru yönelmesine sebep oldu"

Türk lirasının sahte olarak basılması halinde ciddi cezaların olduğunu ancak bu durumun sahte altın basımı için geçerli olmadığını vurgulayan Başkan Arıyürek, "Ben öncelikle düğün yapacak olan vatandaşlarımıza bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Düğünlerde takı merasimlerini sadece 1'inci derece akrabaları için yapsınlar. Geri kalanlar için sandık koyup zarf içinde insanlar ne hediye veriyorlarsa kabul etsinler. Çünkü altın fiyatının artması insanların sahtekarlığa doğru yönelmesine sebep oldu. Özellikle Türk parasının sahte basımı büyük cezaları da beraberinde getirmesine rağmen bir Cumhuriyet altını ya da çeyrek altının basımında hiçbir ceza yok. Bugün bijuterilerde 5 liraya, 4 liraya sahte çeyrek altın satın alabiliyorsunuz. İnsanlar da bunları alıp, düğünlerde sanki gerçek altın gibi bunları takarak oradan çıkıyorlar. Ondan sonra da insanlar 'Kuyumcular sahte altın satıyor' diyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Bijuteriden aldıkları altınları düğünde takıyorlar, insanlar da bu suçu kuyumcuların üzerine atıyor" şeklinde konuştu.

"Altını kuyumcudan alsınlar"

Düğünlerde altın takılmasını desteklediklerini ancak tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan Arıyürek, "Tabii ki düğünlerde altın takılsın. Altın paranın değerini koruyor. Ama altını kuyumcudan alsınlar. Örneğin; bir vatandaş diğerine, 'Benim altınım var, bunu ben sana vereyim' diyor ve kuyumcuya gitmemeye karar veriyorlar. O altınların yarısından çoğu sahte çıkıyor. Buna ek olarak, güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapsınlar. 'Ben sana şu küçük altını vereyim, 10 lira ucuz, 20 lira ucuz' diyen kişilerden almasınlar. Gidip kuyumcu dükkanlarından altınlarını alsınlar" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar artık gram altına yöneldiler"

Altın fiyatlarının yükselmesi sebebiyle insanların artık gram altınlara yöneldiğini aktaran Başkan Arıyürek, şunları kaydetti:

"Kimi yarım gram kimi de 0,25'lik altınları takıyor. Çeyrek altın görünümünde olan gram altınlarımıza kulp takılıyor ve bunu insanlarımız düğünlerde çeyrek altın gibi de takıyorlar. Böyle bir imkan da var. O yüzden düğün yapacaklara tavsiyem, birinci derece yakınlarının dışındaki insanların takılarını sandıklara koydurtmalarıdır."
İhlas Haber Ajansı
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