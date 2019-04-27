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Kalbi duran 100 yaşındaki adamı 112 hayata döndürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde girdiği lavaboda kalbi duran ve yere yığılan 100 yaşındaki adam 112 Acil servis ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren müdahalesiyle hayata döndürüldü.
 27 Nisan 2019 15:31
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Kalbi duran 100 yaşındaki adamı 112 hayata döndürdü

Olay, Kayhan Mahallesi 2014 sokakta saat 09.00 sıralarında yaşandı. Eşiyle birlikte yaşayan Eyüp Öğmen (100), lavaboya girdiği sırada kalbi durup yere yığıldı. Yan binada oturan akrabalarının haber vermesi üzerine olay yarine polis ve 112 Acil sağlık servisi ekipleri sevk edildi. Kısa ürede eve gelen sağlık ekipleri, kalbi duran yaşlı adamı hayata döndürmek için müdahale etti. Ekiplerin yaptığı kalp masajının ardından Öğmen, yaklaşık 10 dakika sonra hayata döndü.

Yaşlı adam, sağlık ekiplerinde ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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