'Memur yapma' vaadiyle mağdur ettiler
|27 Nisan 2019 15:37
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Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 6 kişi, kendilerini MİT istihbarat görevlisi olarak tanıtan iki kişinin kentteki resmi kurumlarda işe yerleştirme vaadinde bulunduğunu belirtti. Bu kişiler, vaadini yerine getirme karşılığında kendilerinden toplam 60 bin lira aldığını öne sürdükleri iki erkek şahıstan, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine araştırma başlatan ekipler, şüpheliler K.A ve F.Y'yi Muratpaşa ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada kamu görevlerine ait kimlik aslı, iş başvurusunda alınan belge ve kimlik fotokopileri ile dijital materyaller ele geçirildi.
F.Y,'nin benzer suçlardan çok sayıda kaydının, 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. K.A'nın ise değişik suçlardan kaydının olduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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