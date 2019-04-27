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İzmir'de ekmeğe zam geldi, pide fiyatları belirlendi

Girdi maliyetlerine yapılan artışlara rağmen iki yıldır ekmeğin fiyatını sabit tuttuklarına dikkat çeken İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, tüm iyi niyetlerine rağmen ekmekte küçük bir fiyat ayarlaması yapmalarının zorunlu hale geldiğini belirterek ekmek ve pide fiyatlarını açıkladı.
 27 Nisan 2019 15:40
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İzmir'de ekmeğe zam geldi, pide fiyatları belirlendi

Fırıncı esnafının ayın sonunu getiremediğini kaydeden İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, ekmek ve pide fiyatlarını açıkladı. Girdi maliyetlerine dikkat çeken Durmuş, "Türkiye'de ekmek dışında hangi ürüne iki yıldır zam gelmedi? Biz üyelerimiz kadar İzmir halkının da menfaatlerini gözettiğimiz için elimizden geleni yaptık; ancak gelinen noktada küçük bir fiyat ayarlaması artık zorunlu oldu. Buna göre İzmir'de, 29 Nisan 2019 tarihinden itibaren 250 gram ekmek 1.50 liradan, 200 gram ekmek 1,25 liradan satılacak" diye konuştu.

İzmir'de ekmeğe en son 2017 yılında artış yapıldığını hatırlatan Nejdet Durmuş, "O tarihte bir çuval unun fiyatı 70 lira idi, bugün yüzde 36 artışla peşin 95 lira. Mayanın kilosu 3.47 idi, bugün yüzde 67 artışla 5.80 lira. Bunların yanı sıra maliyetlerimizi oluşturan işçilik yaklaşık yüzde 46, elektrik yüzde 18.5, su yüzde 45, motorin yaklaşık yüzde 80 arttı. Her vicdan sahibi vatandaş, fırıncı esnafının haklılığını ve fiyat ayarlamasının kaçınılmaz noktaya geldiğini görecektir" dedi.

6 Mayıs'ta Ramazan ayının başlayacağını da ifade eden Nejdet Durmuş, bu yıl 300 gram Ramazan pidesinin 2.50 liradan satılacağını söyledi. Ramazan pidesinin fiyatlarının 2 Mayıs'tan itibaren geçerli olacağı açıklandı.
İhlas Haber Ajansı
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