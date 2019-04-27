Türkiye'nin ilk Ahıskalı kadın muhtarı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ukrayna'dan 25 Aralık 2015'de Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden Elvira Elisegil (35), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bin 2 seçmeni bulunan Yunusemre Mahallesi'nde 6 erkek adaya karşı muhtar adayı oldu.

Seçimde 297 seçmenin oyunu alıp rakiplerini geride bırakarak mahalleye muhtar seçilen Elisegil, aynı zamanda Türkiye'nin ilk Ahıskalı kadın muhtarı olmayı başardı.

Üzümlü Kaymakamlığı Ahıska Bürosu'nda da çalışan Elvira Elisegil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerde yerli ve Ahıskalı vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine muhtar adayı olduğunu belitti.

Elisegil, işinden arta kalan zamanlarında insanları dinlemeyi ve problemlerini çözmeyi çok sevdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hem yerli hemde Ahıskalı vatandaşlarımıza hizmet etmeyi çok istedim. İnşallah her iki tarafta hizmetlerimden memnun kalır. Bir problem ya da ihtiyaç olduğunda kaymakam bey ile bütün sıkıntılarımızı çözüyoruz. Mahallemin insanları ile sohbet edip sorunlarını çözmek beni mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın daha rahat etmesi ve mahallemizi güzelleştirmek için elimden geleni yapacağım. Burada sadece Ahıskalıların değil tüm vatandaşların muhtarı oldum."

- "Ömrümüzü, buraya gelmeyi hayal ederek geçirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Ukrayna'da bulunan 677 Ahıskalı ailenin savaş bölgesinden kurtarılarak Türkiye'ye getirildiğini ifade eden Elisegil, şöyle devam etti:

"Biz Ukrayna'dan Türkiye'ye 25 Aralık 2015'de geldik. Ukrayna'da savaş vardı. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatıyla Üzümlü ilçesine geldik. Bu gelişimiz ile 677 ailemiz savaştan kurtulmuş oldu. Atalarımız ve biz ömrümüzü buraya gelmeyi hayal ederek geçirdik ve sonunda bu hayalimiz gerçek oldu. Ahıska Türklerine burada TOKİ konutları verildi ve Üzümlü halkıyla dostça, kardeşçe burada yaşamaya devam ediyoruz. Ben kaymakamlıkta Ahıska Türklerinin evrak işleriyle ilgileniyorum. Bazen vatandaşlık işlemleri, bazen sağlık sorunları bazen de çocukların eğitim durumlarıyla ilgileniyorum."

Elisegil, Türkiye'ye geldikten iki yıl sonra Türk vatandaşlığı aldıklarını belirterek, "2017 yılında Türk vatandaşlığını aldık ve hiç inanamadık, çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız ve Üzümlü halkına bize gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Bizi bağırlarına basıp bir lokma ekmeği paylaştılar." dedi.