Cumhurbaşkanı'na çam kahvesi ikram edildi
AK Parti 28'nci İstişare toplantısı için Kızılcahamam'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kızılcahamam'ın yöresel ürünlerinden ikram edildi.
|27 Nisan 2019 15:43
|Yazdır
27 Nisan'da Adalet ve Kalkınma Partisi 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasını yapmak üzere toplantı salonuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kızılcahamam Çam Kahvesi işletmecisi Nuray Arslan tarafından Kızılcahamam Çam kahvesi hediye edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nuray Arslan'a bu ikramından dolayı teşekkür etti.
Çam kahvesinin yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kızılcahamam'ın yöresel ürünlerinden olan Çam Kolonyası'da hediye edildiği, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Kızılcahamam'a özel Çam sabunlarından istediği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ali Yalçın'dan CHP'li belediyelere sitem
27 Nisan 2019 16:34
|Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik
27 Nisan 2019 16:22
|Destici: Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı diyenler yanıldı
27 Nisan 2019 16:10
|Makam aracı uygulamasına son verdi
27 Nisan 2019 15:10
|AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den açıklama
27 Nisan 2019 15:01
|Dünyayı 8 milyar insana yetemeyecek şekilde kullanıyoruz
27 Nisan 2019 14:10
|Sandık kurulu listeleri siyasi partilerle paylaşılmıyor
27 Nisan 2019 12:40
|İlkokul öğrencileri için başlatılan 'İYEP' meyvelerini verdi
27 Nisan 2019 11:41
|Erdoğan: Şeriatın kestiği parmak acımaz
27 Nisan 2019 11:35
|Türkiye'den Portekiz Parlamentosu'nun 1915 açıklamasına tepki
27 Nisan 2019 10:06