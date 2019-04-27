İstanbul Havalimanı'nda otel konforunda yolcu salonu

THY, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'ndaki "CIP Lounge" olarak ifade edilen özel salonda yolcularını ağırlamaya başladı.

Dünyanın 124 ülkesinde 308 noktaya uçan milli hava yolu şirketi, toplam 9 bin 580 metrekarelik iki ayrı bölümden oluşan "CIP Lounge"da yolcularına Türk misafirperverliğiyle ve beş yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor.

Özellikle kıtalar arası seyahat eden transit yolcuların dinlenmeleri ve verimli vakit geçirmeleri için birçok alternatifin bulunduğu, bin 440 kişi kapasiteli salonda 24 suit ve duş odası, 56 tuvalet ile 6 toplantı salonu yer alıyor.

Sinema, kütüphane, müze, interaktif oyunlu ve uçak maketli çocuk alanı, mini golf sahası ve geleneksel çay bahçesinin bulunduğu özel salon, çeşitlenen yemek ve ikram konseptiyle de dikkati çekiyor.

Ege mutfağından Uzak Doğu'ya kadar geniş yelpazede sunulan ikramlar arasında geleneksel Anadolu mutfağının tencere yemekleri yerli ve yabancı yolculardan yoğun ilgi görüyor.

THY CIP Şefi Burcu Şahin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 bin 580 metrekareden oluşan özel yolcu salonunun Atatürk Havalimanı'ndan çok daha geniş bir alanda hizmet verdiğini söyledi.

İstanbul Havalimanı'ndaki CIP salonlarının iki ayrı bölümden oluştuğunu ifade eden Yılmaz, "Salonlardan birini, business sınıfında seyahat eden yolcularımız kullanırken, diğer salondan elit, elit pluss ve gold kartlı yolcularımızla Star Alliance üyesi hava yolu şirketiyle uçan misafirlerimiz yararlanabiliyor. Aynı zamanda şirket anlaşmalı 'corporate' kartlı yolcularımız da 'Miles&Smiles' dediğimiz bölüme girebiliyor." diye konuştu.

- Tencere yemekleri ilgi görüyor

Yılmaz, Atatürk Havalimanı'nda yolcuların beğenisini kazanan pide, mantı ve simide ek olarak yeni salondaki ikramlarda bazı yenilikler yapıldığını ifade etti.

Tencere yemeklerinin çok büyük ilgi gördüğünü dile getiren Yılmaz, "Patlıcan musakka, kuru fasulye, pilav, otlu gözleme, kumru ve Ege mutfağına ait yemekler İstanbul Havalimanı'ndaki ikramlara ilave oldu. Günde dört bin köfte, 250 kilogram Türk tatlısı ve 2 bin simit yolcularımıza ikram ediliyor. Yerli ve yabancı misafirlerimizin en çok tercih ettiği mantı günlük olarak 150 kilogram, salonda yeni servis edilmeye başlanan kumru ise günde 750 adet tüketiliyor." dedi.

Yılmaz, salondaki suit oda sayılarında artış yaşandığını, diğer bölümlerde ise kısa süreli dinlenmesi için uzanma koltukların yolcuların hizmetine sunulduğunu sözlerine ekledi.