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4 ayaklı arazi robotu üretildi

Konya'da Akınsoft yazılım firmasınca kurulan "AkınRobotics" fabrikasında tasarlanan yük taşıma odaklı arazi robotu tanıtıldı.
 27 Nisan 2019 21:22
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4 ayaklı arazi robotu üretildi

"Arat" adı verilen ve 10 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonrasında 60 mühendisin ortak çalışmasıyla prototipi üretilen dört ayaklı robot, 30 kilogram yük taşıyabiliyor. 17 eklemden oluşan robotun üzerinde 86 sensör bulunuyor ve 4 ayakla dengede kalıp, yürüyebiliyor. Firma, 2 yıl içerisinde robotun seri üretimini yapmayı hedefliyor.

Firma sahibi Özgür Akın, fabrikada gazetecilere yaptığı açıklamada, proje geliştirmeye devam ettiklerini, "Arat" ile önemli başarılara imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

Robotun özelliklerine ilişkin bilgi veren Akın, şunları kaydetti:

"4 ayaklı Arat, arazi robotu olarak geliştirildi ve her türlü arazi koşuluna uyumlu olacak şekilde tasarlandı. 3 saat şarj edebilme özelliğine sahip olan Arat'ın 10 saatlik kullanım süresi var. Bu süre, üzerine eklenecek güneş panelleriyle uzatılabilir. Yük taşıma özelliğine sahip Arat arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılabilecek. Bu robotlarımızı daha da geliştirebilmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çok kısa bir süre sonra da teknolojiseverlerle buluşturarak ülkemizin ve insanlığımızın hizmetine sunacağız."

Firma, daha önce de hizmet sektörüne yönelik Türkiye'de ilk garson robotları üretmişti.
Anadolu Ajansı
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