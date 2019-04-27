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'Kaybolursam bu dövmeden bulursunuz'

Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum felaketinde annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.
 27 Nisan 2019 16:04
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'Kaybolursam bu dövmeden bulursunuz'

Hortum felaketinde içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 94'üncü gününde de devam ediyor.

Baba Ahmet Acar'ın isteği üzerine Buse Acar'ın kaybolduğu Ağva Deresi'ndeki su miktarının azaltılması için iş makineleriyle çalışma yapıldı.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sabah kalktığında kendi kendine "Bugün 90 gün oldu. Bugün 91 gün oldu" diye konuştuğunu söyledi.

Sabahın erken saatlerinde dereye gelerek etrafta arama çalışması yaptığını, dua ettiğini anlatan Acar, "O benim bir tanecik kızımdı. Çok akıllı ve başarılıydı. Denizde olma ihtimali kalmadı. 94 günde mutlaka bir yerden çıkardı. Derede olduğunu düşünüyorum. İnşallah hayırlısıyla bulunacak. Kızım koluna "Aylaahmet" yazılı dövmeyi yaptırırken bizden izin istemişti. Biz de izin verdik. Sonra 'Hem kaybolursam bu dövmeden bulursunuz' demişti." ifadelerini kullandı.

Kemer ilçesinde Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil, 24 Ocak'ta hortum nedeniyle dereye sürüklenmiş, kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.
Anadolu Ajansı
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