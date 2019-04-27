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Nisan ayında karla mücadele çalışması

Erzurum Palandöken'de Nisan ayının son günlerinde karla mücadele çalışması yapılıyor.
 27 Nisan 2019 16:16
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Nisan ayında karla mücadele çalışması

Batıda insanların denize girmeye başladığı bir dönemde Erzurum - Tekman karayolunda yüksekliği beş metreyi aşan karla mücadele çalışması ilginç görüntüler oluşturuyor.

Karayolları ekiplerince Erzurum - Tekman karayolu Palandöken mevkiinde yürütülen çalışmalarla iş makinaları ve kar savurma araçlarıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Vatandaşlar bu yıl kar yağışının bölgede çok daha fazla etkili olduğunu belirterek, "Son 50 yılda böyle kar görmedik. Kış mevsimi çok ağır geçti. Görüyorsunuz kar kalınlığı 5 metreyi bulmuş. Karayolları ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştular.
İhlas Haber Ajansı
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