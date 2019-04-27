Nisan ayında karla mücadele çalışması
Erzurum Palandöken'de Nisan ayının son günlerinde karla mücadele çalışması yapılıyor.
|27 Nisan 2019 16:16
|Yazdır
Batıda insanların denize girmeye başladığı bir dönemde Erzurum - Tekman karayolunda yüksekliği beş metreyi aşan karla mücadele çalışması ilginç görüntüler oluşturuyor.
Karayolları ekiplerince Erzurum - Tekman karayolu Palandöken mevkiinde yürütülen çalışmalarla iş makinaları ve kar savurma araçlarıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Vatandaşlar bu yıl kar yağışının bölgede çok daha fazla etkili olduğunu belirterek, "Son 50 yılda böyle kar görmedik. Kış mevsimi çok ağır geçti. Görüyorsunuz kar kalınlığı 5 metreyi bulmuş. Karayolları ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştular.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|600 yıllık türbede şaşkına çeviren görüntü!
27 Nisan 2019 17:01
|Kayıp Sinem, bulundu
27 Nisan 2019 16:51
|Kendisi yaptı! Maliyeti 2 bin lira...
27 Nisan 2019 16:44
|Devlet desteği ile kuruldu, 30 kişiyi istihdam ediyor
27 Nisan 2019 16:31
|Benzin aldıktan 5 dakika sonra otomobili yandı
27 Nisan 2019 16:28
|Antalya'da nisanda deniz keyfi
27 Nisan 2019 16:07
|'Kaybolursam bu dövmeden bulursunuz'
27 Nisan 2019 16:04
|'Beyaz altın'a adanmış bir ömür
27 Nisan 2019 15:52
|Türkiye'nin ilk Ahıskalı kadın muhtarı oldu
27 Nisan 2019 15:49
|İstanbul Havalimanı'nda otel konforunda yolcu salonu
27 Nisan 2019 15:46