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Aydın'da balkondan düşen engelli öldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde balkondan düşen bedensel engelli hayatını kaybetti.
|27 Nisan 2019 16:25
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Kadınlar Denizi Mahallesi'nde kardeşiyle yaşayan yürüme engelli Kani Can (57), apartmanın 3. katındaki balkondan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Can'ın cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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