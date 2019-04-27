Benzin aldıktan 5 dakika sonra otomobili yandı
|27 Nisan 2019 16:28
|Yazdır
Yangın, İlkadım ilçesi Lise Caddesi Olgunlaşma Kavşağı'nda 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ATY 15 plakalı otomobilin sürücüsü Şahin K. bir petrol istasyonundan otomobiline benzin doldurdu. Benzin aldıktan yaklaşık 5 dakika sonra hareket halindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü Şahin K. ve yanındaki şahıs otomobilden kendilerini son anda dışarı attı.
Otomobil kullanılamaz hale geldi
Olay yerine ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık söndürme işlemini tamamlamasının ardından otomobilin ön kısmı kullanılamaz hale geldi.
Sürücünün annesi yanan otomobil başında gözyaşı döktü
İtfaiye ekiplerinin söndürme işlemini bitirmesinin ardından Şahin K.'nın annesi olay yerine geldi. Otomobilin başında bir süre gözyaşı döken anneyi ise polis ekipleri sakinleştirdi.
Yangının çıkış sebebi ise inceleme sonrası belli olacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|600 yıllık türbede şaşkına çeviren görüntü!
27 Nisan 2019 17:01
|Kayıp Sinem, bulundu
27 Nisan 2019 16:51
|Kendisi yaptı! Maliyeti 2 bin lira...
27 Nisan 2019 16:44
|Devlet desteği ile kuruldu, 30 kişiyi istihdam ediyor
27 Nisan 2019 16:31
|Nisan ayında karla mücadele çalışması
27 Nisan 2019 16:16
|Antalya'da nisanda deniz keyfi
27 Nisan 2019 16:07
|'Kaybolursam bu dövmeden bulursunuz'
27 Nisan 2019 16:04
|'Beyaz altın'a adanmış bir ömür
27 Nisan 2019 15:52
|Türkiye'nin ilk Ahıskalı kadın muhtarı oldu
27 Nisan 2019 15:49
|İstanbul Havalimanı'nda otel konforunda yolcu salonu
27 Nisan 2019 15:46