Devlet desteği ile kuruldu, 30 kişiyi istihdam ediyor

İstanbul'da yıllarca tekstil atölyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra kendi memleketinde atölye açan Sedat Erik, 30 kişiye ekmek kapısı oldu. Kalifiye eleman bulamadıklarından dolayı İŞKUR'un desteğiyle açılan kurslar sayesinde eleman ihtiyacını karşıladıklarını belirten atölye sahibi Sedat Erik "Daha önce bu işi İstanbul'da yapıyorduk, daha sonra devletimizin verdiği imkanlar sayesinde İŞKUR teşviki ile memleketimize dönmeye karar verdik ve burada atölye açtık. İlk başlarda kalifiyeli eleman bulamıyorduk. İŞKUR sayesinde kursumuzu açtık ve elemanlarımızı öğretmeye başladık. 5 ayın sonunda kalifiyeli eleman durumuna getirdik ve şu an Türkiye'de önemli bir markaya mal üretiyoruz. İstanbul'dan gelen malları burada dikip tekrar gönderiyoruz. Şu an elemanlarımızdan memnunuz. İstediğimiz kaliteyi de alabiliyoruz. Devletimizin bize verdiği desteklerden memnunuz. Allah razı olsun" dedi.

Bazı işçiler daha önce İstanbul'da çalıştıklarını belirterek atölye sayesinde kendi memleketinde ve kendi ailelerinin yanında iş buldukları için mutlu olduklarını söyledi. Bazı işçiler ise bu işi daha önce bilmediklerini ve açılan kurslar sayesinde makineci olarak çalışıp ailelerine ekonomik katkı sunduklarını dile getirdi.