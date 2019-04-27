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Ali Yalçın'dan CHP'li belediyelere sitem

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Memur-Sen üyesi olan bin 350 belediye çalışanının tehdit, şantaj ve baskı ile işlerine son verildiğini belirtti.
 27 Nisan 2019 16:34
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Ali Yalçın'dan CHP'li belediyelere sitem

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Gaziantep İl Binasının açılış törenine katıldı. Antalya ve Bolu belediyelerindeki işçi çıkarmalarıyla ilgili konuşan Yalçın, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra bazı siyasi partiler halkın oyları ile bazı belediyeleri aldılar. Fakat bugünlerde yaşanan şeylerin izahı asla mümkün değil. Dün Antalya'daydık 2 bin arkadaşımız ile birlikte büyükşehir belediyesi önünde bir protesto gerçekleştirdik. Bin 350 üyemizi tehditle, şantajla, baskıyla istifa ettiren bir anlayıştan, bir yaklaşımdan bahsediyorum. Biz oradayken yeni mesajlar düştü Whatsapp yazışmalarını gösterdiler. Dediler ki 'Hak-İş'in bütün üyelerini istifa ettireceksiniz' diye Whatsapp yazışmalarından amirler talimat veriyor ve 'bunları belediye iş sendikasına geçireceksiniz' diye talimat yağdırıyor ve baskı devam ediyor. Bunun izahı mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Bunun altında asla kalmayacağız"

Bolu Belediye Başkanın noter üzerinden kimseyi işten çıkarmayacağım deyip işçi çıkardığını ifade eden ve bu olayla ilgili hukuksal çalışmalara başlayacaklarını belirten Yalçın, "Bütün yasal boyutlarıyla teminat altına alınmış bir konuda kalkıp bu kadar hoyrat, bu kadar fütursuzca davranılması ancak o zihniyette olabilir. Buradan ahdimizi ifade ediyorum, kararlılığımızı ifade ediyorum bunun hesabını kesinlikle hukuk huzurunda soracağız. Bunun altında asla kalmayacağız. Bunu yapanlar bunun altında kalacaklar. Bolu Belediyesinden dün ekranlara yansıyan haberlerin izahı mümkün mü? 100'e yakın insanı kapının önüne koyan, işçileri çıkaran ve onları Ramazan öncesi güvencesiz bir şekilde sokağa bırakan anlayış 31 Mart'tan önce notere gidiyor. Noterde sözleşme imzalayarak noter teminatı vererek diyor ki 'bu konuda teminat veriyoruz. Hiç kimsenin aşına işine dokunulmayacak'. Notere verdiğin sözü tutmuyorsun. 31 Mart'tan sonra milleti kapının önüne koyuyorsun. Notere verdiğin sözü tutmazsın. Halka verdiğin sözü tutmazsın. Bu tutarsızlıkla ancak bu kadar olur diyorum ve bu yaklaşımı şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum" dedi.

"Gerçek yüzleri ortaya çıkmış"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın 'Memur-Sen sendika değil' sözünü sert bir şekilde eleştiren Yalçın, "İnsanları tehditle, şantajla, baskıyla, şiddetle alabilecekleri yol yok. Bu ancak gerçek yüzlerini gösterir. 31 Mart'tan önce temel hak ve özgürlüklere saygı duyacaklarını, herkesle kardeşçe yaşayacaklarını söyleyenler şimdi her türlü baskıyı her türlü hukuksuzluğu sahaya sürmüşse burada gerçek yüzleri ortaya çıkmış demektir. 31 Mart'tan önceki yüzleri reklam yüzleri demektir. Biz bu konuda sizin seçim meydanlarında söylediğiniz sözler siyasetendi hakikaten değildi dediğimizde ya da o sizin reklam yüzünüzdü şimdiki haliniz gerçek yüzünüz diye ifade ettiğimizde bu anlamda ana muhalefet partisi liderine üyelerimizi zorla istifa ettiriyorsunuz dediğimizde bize öfkelenmiş ki 'Memur-Sen sendika değil' demiş. Ben buradan Kılıçdaroğlu'na soruyorum Kandil'e yaslanan, terörden beslenenler mi sendika? 15 Temmuz'da darbe görünümlü işgal hareketi belirdiğinde hiç hesap yapmadan daha saat 11'de mesaj atıp sonra saat 12 olmadan sokağa dökülen canlı yayınlarla çağrıda bulunan Memur-Sen değil de o gün gece çekirdek çitleyip televizyonun başında bekleyip sabah kalkıp kalabalığın arasına karışıp 2 yumruk sallayıp vaziyeti kurtarmaya çalışanlar mı sendika? diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kurdeleyi keserek Memur-Sen Gaziantep İl Binasının açılışını gerçekleştirdi.
İhlas Haber Ajansı
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