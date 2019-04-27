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Ordu'da 4 sağlık personeli kazada ağır yaralandı

Ordu'nun İkizce ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 4 sağlık personeli ağır yaralandı.
 27 Nisan 2019 16:37
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Ordu'da 4 sağlık personeli kazada ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Serap Sözkesen (37) yönetimindeki 34 EL 0710 plakalı otomobil, Kocuklu Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Sözkezen ile araçta bulunan Haluk Ayvaz (29), Tuba Uçar (34) ve Kübra Kaburga (27) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan araçta bulunanların, İkizce ilçesindeki 112 Acil Servis istasyonunda görev yaptığı ve nöbetlerinin ardından Ünye'ye döndükleri öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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