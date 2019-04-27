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Müjde geldi! Türkiye'ye akın başlıyor...

Türkiye'ye yılda 500 bin Çin vatandaşının gelmesine yol açacak müjdeli haber Çin'deki havayolu şirketlerinden geldi. Pandaların ana vatanı olan Çengdu şehrinden İstanbul'a 30 Nisan'da seferlere başlayacak olan Sichuan Havayolları sonrası, China Southern Havayoları da yeniden başladığı Pekin dışında Wuhan ve Lucky Air de Kunming kentinden İstanbul'a uçuşlar yapacak. Çin'den yeni havayolları ve yeni noktaların İstanbul'a uçuş yapmasıyla Çinli turist sayısı da yılda 500 bine çıkacak.
 27 Nisan 2019 16:41
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Müjde geldi! Türkiye'ye akın başlıyor...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılında yüzde 59 artışla 394 bin Çinli Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı her yıl artmaya devam ederken iki ülke de Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını 1 milyona çıkarma yönünde çalışmalar yapıyor. Çin'in en büyük havayolu şirketi olan China Southern Airlines'ın bir süre önce Pekin'den haftada üç kez İstanbul'a yeniden uçmaya başlaması turist sayını da olumlu yansımaya başladı. Bunun yanı sıra Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısını yılda 500 bine çıkaracak hava köprüsünün daha da artması yönünde önemli girişimlere de imza atıldı.

Yeni havayolu şirketleri ve yeni noktalardan uçuşlar başlayacak

Çinli yetkililerden edinilen bilgilere göre China Southern Havayolları ülkenin tam ortasında yer alan Wuhan kentinden de Haziran ayından itibaren haftada üç kez İstanbul'a uçuşlara başlayacak. Geniş gövdeli uçuşlarla yapılacak seferlere büyük talebin olacağı belirtildi.

Pandaların ana vatanından İstanbul'a seferler başlıyor

Çin'in pandalarıyla ünlü şehri Çengdudan da Sichuan Havayolları haftada üç gün İstanbul'a 30 Nisan'dan itibaren uçuşlara başlayacak. Sichuan Airlines filosunda bulunan 139 uçak ile 93 noktaya bölgesel uçuşlar yapıyor. Çin havayolu şirketlerinden Lucky Air de ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Kunming'den İstanbul'a Temmuz ayından itibaren uçması bekleniyor. Turizm merkezi ve Güneydoğu Asya'ya uçuş kapısı olan kent ile İstanbul arasındaki seferlerin başlayacak olması da Çinli turist sayısını daha da artıracak. Yeni havayolu şirketlerinin ve yeni noktaların İstanbul'a uçmaya başlamasının ekstra 100 bin yolcu getireceği ve Türkiye'ye gelen Çinli turist sayının 500 bin barajını geçireceği öğrenildi.

Türkiye'de kişi başına 1000 dolar harcıyorlar

Çinli yetkililerin verdiği bilgiye göre Çinliler Türkiye'de en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında Kapadokya, Pamukkale, Efes, İstanbul geliyor. Türkiye'ye gelen bir Çin vatandaşı ortalama 1000 dolar harcıyor. Çin vatandaşları 2017 yılında dünya genelinde tatilde kişi başına ortalama 1985 dolar, toplam ise 258 milyar dolar harcadı. Çin'de 2018 "Türk Yılı" olarak ilan edilmişti.

THY yeni noktalara uçmak için girişimlerde bulunuyor

THY Çin'de Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'a uçuyor. Bunun yanı sıra THY Çin'de yeni noktalara uçmak ve ortak uçuş anlaşmaları yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. THY yolcu memnuniyetini artırmak için de bu seferlerde Çince bilen kabin görevlileri de bulunduruyor. THY'de Çince bilen 40 kabin personeli var.
DHA
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