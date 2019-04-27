Havalimanında hakarete uğramıştı! Şikayetçi oldu
|27 Nisan 2019 16:47
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İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gidecek tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada kadın yolcunun hakaretlerine maruz kalan özel yer hizmetleri şirketi çalışanı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde ifade vererek, kadın yolcudan şikayetçi oldu.
İstanbul Havalimanı'ndan önceki gün, Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın rötar yapması üzerine bazı yolcularla bilet işlemini yapan görevliler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kadın yolculardan F.E, Çelebi Yer Hizmetleri personeli T.S'ye hakaret etti.
Tartışmada, yolcunun hakaretlerini sürdürmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadın çalışan T.S, kendisine hakaret eden yolcudan önce şikayetçi olmadı. Tarifeli uçak, yolcularıyla saat 17.30'da Bodrum'a hareket etti.
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