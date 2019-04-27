Kayıp Sinem, bulundu
Bursa'da dün geceden beri aranan 20 yaşındaki zihinsel engelli genç kız polisin detaylı araştırması sonucunda sahilde gezerken bulundu.
|27 Nisan 2019 16:51
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 20 yaşındaki zihinsel engelli Sinem B. dün ortadan kayboldu. Dün geceden beri aranan genç kız, polis ekiplerinin detaylı çalışması neticesinde incelenen güvenlik kameralarında Balıkpazarı civarında bir kişi ile görüldü.
Genç kız Kumla'da sahilde gezerken bulundu. 24 yaşındaki E.K isimli şahısla akşam bir evde kaldıkları tespit edilen Sinem B. ailesine teslim edildi. E.K'ye ise alıkoyma suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
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