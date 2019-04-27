İstanbul'da sarı endişe
İstanbul'da bulutlar sarıya büründü.
|27 Nisan 2019 17:23
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İstarnbul'da havanın ısınmaya başlaması ve hafta sonu tatili nedeniyle vatandaşlar sahillere koştu.
Yenikapı'da bulutların sarıya bürünmesi endişeye neden oldu.
Bulutların sarı renge bürünmesini fotoğraflayan vatandaşlar, bunun geçtiğimiz günlerde Afrika'dan gelen toz bulutu nedeniyle mi olduğu yoksa başka nedenden mi olduğu konusunda endişelerini dile getirdi.
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