Çatı katından mağazanın içine düştü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir marketin çatı katındaki deposunda çalışan işçi dengesini kaybederek, mağazanın içine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
|27 Nisan 2019 17:39
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Edinilen bilgiye göre, Çorlu ilçe merkezinde bulunan bir marketin işçileri çatı katındaki depoya çıkarak gelen malları dizmeye başladı. O sırada bir işçi dengesini kaybederek manav tezgahlarının bulunduğu bölüme düştü.
Arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin 10 gün rapor aldığı ve vücudunun birçok yerinde ezik olduğu belirlendi.
Çatı katına gelen malları dizmeye çalışırken yaklaşık 4 metreden yere düşen işçinin kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
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