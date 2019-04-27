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45 dakikalık operasyonla 40 yıldır görmeyen gözüne kavuştu

Kayseri'de yaşayan 55 yaşındaki Metin Acar'ın 15 yaşında dal batması sonucu kaybettiği sağ gözü Doktor Öz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi'ndeki operasyonun ardından 40 yıl sonra görmeye başladı.
 27 Nisan 2019 17:47
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45 dakikalık operasyonla 40 yıldır görmeyen gözüne kavuştu

Kayseri'de yaşayan 55 yaşındaki Metin Acar, 15 yaşındayken Serinyurt köyünde dal batması sonucu sağ gözünü kaybetti. Şuan evli ve 3 çocuk babası olan Acar, birkaç doktora gitmesine rağmen ameliyat olmak istemedi. 40 yıldır sol gözüyle yaşayan ve inşaat boyacılığı ve nakliyecilik yapan Acar; Doktor Öz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi'ne başvurdu. Hastane Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış tarafından yapılan ve 45 dakika süren ameliyatla Acar'ın sağ gözü 40 yıl sonra görmeye başladı. Acar'ın muayenesinde sağ gözünde komplike katarak ve yapışıklık ile göz içindeki sıvıda kirlenme tespit ettiklerini belirten Doktor Öz Göz ve Cerrahi Lazer Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özkırış; "Lokal operasyonla gözdeki yapışıklıkları açtık. Katarakt temizlendi ve göz içindeki sıvı ile göz zarları temizlendi. Son derece başarılı bir operasyon sonrası görme yetisi düzeldi. Sol gözünü kapatsa dahi 40 yıldır görmeyen sağ gözü ile bütün işlerini yapabilir duruma geldi" dedi.

Operasyondan bir gün sonra taburcu olan Acar ise; "Alışmış, kabullenmiştim. Sol gözümle yapıyordum işlerimi. Ama iki gözle görmek gibisi yok elbette. Emekliliğimde en büyük hediyeyi aldım" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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