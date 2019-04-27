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Fahrettin Altun'dan '27 Nisan e-muhtıra' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "27 Nisan e-muhtırası da 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi devletin içinde yuvalanıp, kendini milletin üstünde görenlerin işledikleri cürümler olarak tarihe gömüldü." ifadelerini kullandı.
 27 Nisan 2019 17:51
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Fahrettin Altun'dan '27 Nisan e-muhtıra' paylaşımı

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 12 yıl geçtiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tam da bugün Cumhurbaşkanımız, siyasette sosyal mühendislik oyunlarına, vesayet odaklarına hiçbir zaman fırsat vermediklerini ve sadece milletin desteğine güvenen bir hareket olduklarını vurguladı. 27 Nisan e-muhtırası da 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi devletin içinde yuvalanıp, kendini milletin üstünde görenlerin işledikleri cürümler olarak tarihe gömüldü. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile vesayet odakları zayıflatıldı, istismar siyaseti kan kaybetti. Cumhurbaşkanımız, illegal müdahalelerle doğrudan milli iradeyi ve şahsını hedef alan her türlü vesayet ve darbe girişimine karşı eğilmeden bükülmeden yürümeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi milletimizin emanetine halel getirmemek bizim namus borcumuzdur. Bugüne kadar milli iradenin, milletin tercihlerinin, demokrasinin, hukukun yolundan asla ayrılmadık. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı yolda yürüyeceğiz."
Anadolu Ajansı
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