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Sirkeden probiyotikli 'sporcu içeceği' üretti

Afyonkarahisar'da gıda mühendisi Soner Çakır, sirke ve çeşitli meyveler kullanarak yaptığı 10 çeşit probiyotikli "sporcu içeceği"ni Türkiye genelindeki birçok spor salonuna gönderiyor.
 27 Nisan 2019 17:59
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Sirkeden probiyotikli 'sporcu içeceği' üretti

Gıda mühendisi Soner Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce üniversitede lisans bitirme tezi için sirke konusunda araştırmalar yaptığını söyledi.

Kurduğu firmayla 5 yıldır yaklaşık 90 çeşit sirke üretimi yaptığını belirten Çakır, gurme ve sağlık serilerinin yanında sporcular için de sirkeli ürünler üretmek üzere araştırmalar yaptıklarını ifade etti. Bazı ülkelerde sporcular için sirkeden üretilen içeceklerin yaygın şekilde kullanıldığını aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"Ülkemizde sporcuların doğal içecek ihtiyaçlarının olduğunu gördük. Biz de sirkeden tamamen doğal ve sağlıklı içecekler üretmeye başladık. Tabii sirke deyince akıllara hemen ekşi bir tat gelir. Biz içeceklerde genellikle tatlı meyveleri kullanıyoruz. Yani turşu suyundan daha tatlı ve güzel içecekler üretiyoruz. Ürünlerimiz doğal olduğu için sporcular sağlıklı enerjiye kavuşuyor. Genellikle fitness salonları tercih ediyor."

Probiyotikli sporcu içeceklerinin doğal ürünler olduğunu ifade eden Çakır, "Sporcular için sirkeden doğal ve sağlıklı içecekler üretiyorum. Bir yıl önce, bakanlık onayı alarak 2 çeşit içeceği üretmeye başladık. Altı ay önce de içecek çeşidini 10'a çıkardık. Ayda 50 bin şişe içecek üretiyoruz." diye konuştu.

Genellikle elma, kivi, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyveleri, kırmızı pancar ve kereviz gibi sebzeleri, çeşitli tahıl ürünlerini, tarçın ve zerdeçal gibi baharatları kullandıklarını anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Başta Marmara olmak üzere Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok sayıda şehirdeki spor kulüplerine içecek gönderiyoruz. Diğer sporcu içeceklerinden farkı, şeker yerine tatlandırıcı olarak bal ve pekmez kullanmamızdır. İçeceklerimizde 5-6 meyve ile 2-3 sebzeyi birleştiriyoruz. 10 çeşit probiyotikli sporcu içeceğiyle, insanların damak tadına hitap ediyoruz. Bu ürünlerimiz için uluslararası patent alarak yurt dışına da satmayı düşünüyoruz."

"Sirkenin bozulma evresi yok"

Diyetisyen Talat Acar da sirkeden yaptıkları doğal sporcu içeceğinin spor sonrası vücuttaki mineral dengeyi sağladığını, kan şekerini dengelediğini söyledi. Acar, "Spor sonrası ani açlık durumunun önüne geçiyor. Probiyotik ve fermente gıda olduğu için sağlıklı bir üründür. Sirkenin bozulma evresi olmadığı için son kullanma tarihi de yoktur. Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği üretim ruhsatında da bu belirtiliyor. Tüketim evresinde de hiçbir şekilde bozulma durumu olmuyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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