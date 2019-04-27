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'Derman' IDEF'19'da görücüye çıkıyor

Yüzde 70'i yerli imkanlarla olmak üzere prototipi üretilen 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez boy gösterecek.
 27 Nisan 2019 18:03
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'Derman' IDEF'19'da görücüye çıkıyor

Yüzde 70'i yerli imkanlarla olmak üzere prototipi üretilen 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez görücüye çıkacak.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'nin Ar-Ge biriminde prototipi üretilen ve balistik zırh koruma özelliğine sahip olan 8 çeker, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir gücüne sahip "Derman", İstanbul'da 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek fuarda sergilenecek.

Seri üretimle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet vermeye hazırlanan Derman, dik ve eğimli arazi şartlarında hareket kabiliyetine sahip olacak.

Derman, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretildi.

Fuarda, radar sistem ve muharebe aracı da yer alacak

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından üretilen 4 çeker "Kalkan" hava savunma radarı sistem aracı ve 4 çeker "LS A4" taktik tekerlekli muharebe aracı da fuarda boy gösterecek.

Özel Kuvvetler için üretilen "LS A4" ise hafif saldırı aracı olarak fuarda yer alacak.

"Fuar, ihracat planımıza fırsat sunacak"

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, AA muhabirine, TSK'nin ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdikleri araçlar hakkında bilgi verdi.

NATO standartlarında üretim yaptıklarını, yüzde 70'i yerli üretim olan "Derman" için çalışmaları sürdürdüklerini ve bu oranı daha da yukarılara çekmek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Saltık, şunları kaydetti:

"Derman'ı öncelikle TSK'nin ihtiyacı için geliştirdik. Aynı zamanda diğer NATO ordularına da Derman'ı sunmayı arzu ediyoruz. Dolayısıyla fuar, bu aracımızın gelecekteki ihracat planlarımızla ilgili de bizlere fırsat sunacak. Koluman'ın üstün donanımlı son derece çevik araçları, en zorlu arazi şartlarındaki operasyonlara uygun olarak üretildi. Üstün arazi kabiliyetleri, her türlü zeminde basit ve güvenli sürüşü mümkün kılan güçlü şasi ve tahrik sistemlerine haiz olarak tasarlandı. 360 derece farkındalık, gece görüş elektronik sistemleri ile donatılabilen araçlar, gece operasyonları için de son derece uygundur."
Anadolu Ajansı
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