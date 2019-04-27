'Derman' IDEF'19'da görücüye çıkıyor
|27 Nisan 2019 18:03
|Yazdır
Yüzde 70'i yerli imkanlarla olmak üzere prototipi üretilen 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez görücüye çıkacak.
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'nin Ar-Ge biriminde prototipi üretilen ve balistik zırh koruma özelliğine sahip olan 8 çeker, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir gücüne sahip "Derman", İstanbul'da 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek fuarda sergilenecek.
Seri üretimle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet vermeye hazırlanan Derman, dik ve eğimli arazi şartlarında hareket kabiliyetine sahip olacak.
Derman, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretildi.
Fuarda, radar sistem ve muharebe aracı da yer alacak
Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından üretilen 4 çeker "Kalkan" hava savunma radarı sistem aracı ve 4 çeker "LS A4" taktik tekerlekli muharebe aracı da fuarda boy gösterecek.
Özel Kuvvetler için üretilen "LS A4" ise hafif saldırı aracı olarak fuarda yer alacak.
"Fuar, ihracat planımıza fırsat sunacak"
Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, AA muhabirine, TSK'nin ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdikleri araçlar hakkında bilgi verdi.
NATO standartlarında üretim yaptıklarını, yüzde 70'i yerli üretim olan "Derman" için çalışmaları sürdürdüklerini ve bu oranı daha da yukarılara çekmek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Saltık, şunları kaydetti:
"Derman'ı öncelikle TSK'nin ihtiyacı için geliştirdik. Aynı zamanda diğer NATO ordularına da Derman'ı sunmayı arzu ediyoruz. Dolayısıyla fuar, bu aracımızın gelecekteki ihracat planlarımızla ilgili de bizlere fırsat sunacak. Koluman'ın üstün donanımlı son derece çevik araçları, en zorlu arazi şartlarındaki operasyonlara uygun olarak üretildi. Üstün arazi kabiliyetleri, her türlü zeminde basit ve güvenli sürüşü mümkün kılan güçlü şasi ve tahrik sistemlerine haiz olarak tasarlandı. 360 derece farkındalık, gece görüş elektronik sistemleri ile donatılabilen araçlar, gece operasyonları için de son derece uygundur."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İşte ilk milli silahlı drone
27 Nisan 2019 22:04
|4 ayaklı arazi robotu üretildi
27 Nisan 2019 21:22
|Türk zırhlısı özel görevlere hazır
27 Nisan 2019 15:58
|Hayat kurtaran 5 biyogirişime ilaç gibi destek
26 Nisan 2019 08:50
|'Erkek beyni kutucuklardan kadın beyni alanlardan oluşuyor'
25 Nisan 2019 23:57
|Düşünceleri okuyarak söze döken cihaz geliştirildi
25 Nisan 2019 23:54
|Milli füze Hisar canlı hedef sınavında
25 Nisan 2019 23:21
|Cepten Avrupa'nın iki katı konuşma
25 Nisan 2019 14:44
|Cep'ten geçen yıl 267,6 milyar dakika konuşuldu
25 Nisan 2019 11:53
|WhatsApp'a ekran görüntüsü yasağı geliyor
24 Nisan 2019 23:36