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Uludağ son yılların en iyi sezonunu geçirdi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, kar yağışının etkili ve çok olması dolayısıyla sömestr döneminde yüzde 100, genelde de yüzde 90-95'lere varan doluluk oranlarıyla başarılı bir sezonu geride bıraktı.
 27 Nisan 2019 22:37
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Uludağ son yılların en iyi sezonunu geçirdi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yaklaşık 250 bin gecelemeye ulaştığı sezonu başarılı bitirdi.

Kış turizmi denilince ilk akla gelen yerlerden, Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası Uludağ, Bursa ve İstanbul gibi yakın merkezlerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Bünyesinde 17 otel, 7 bin yatak kapasitesi bulunduran ve 300 metre ila bin 980 metre uzunluklarında 20 kayak pistinin yer aldığı Uludağ'da bu kış sezonunda yoğun kar yağışı yaşandı. Pistlerdeki kar kalınlığı haftalarca 150 santimetrenin altına düşmedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Uludağ'ın çok başarılı bir kış sezonu geçirdiğini söyledi.

Kar yağışının fazla olmasının turizmcileri sevindirdiğini ifade eden Erdem, "Çok verimli ve uzun süreli kar yağışı oldu. Karın çok olması dolayısıyla sezon da uzun sürdü ve oteller açık kaldı. Bir de erken rezervasyon sistemi kış sezonu için de geçerli oldu. Türkiye'de artık erken rezervasyon bir alışkanlık haline geldi. Bu turizm açısından iyi bir gelişme. Uludağ'da yaklaşık 7 bin yatak kapasitesi var. Bu sezon yüzde 90-95 civarında doluluk oranları vardı. Uzun yıllardan beri böyle başarılı ve verimli bir sezon yaşamadık." diye konuştu.

"Sömestr döneminde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı"

TÜRSAB Güney Marmara Şube Başkanı Murat Saraçoğlu da Uludağ'ın kış sezonunu verimli ve bereketli geçirdiğini ifade ederek, "Turizmciler olarak gayet memnunuz. Sezonda aşağı yukarı 100 bin civarında kişi Uludağ'da konakladı. 250 bin geceleme sayısına ulaşıldı. Bunun yanında günübirlikçiler de var. Onları da dahil ettiğimizde çok başarılı, verimli ve güzel bir sezon geçirdik." dedi.

Saraçoğlu, bu sezon kar yağışının güzel olduğunu belirterek, "Sezonda nitelikli bir kar yağışı oldu. 150 santimetrenin altına düşmeyen pist ortamı vardı. Kayak sporuyla uğraşanlar da bu durumdan çok keyif aldılar." ifadesini kullandı.

Doluluk oranlarını aylık bazda takip ettiklerini belirten Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle sömestr döneminde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Hatta biz gelen yerli ve yabancı turistlerimizden bir bölümünü Uludağ'da yer bulamayınca kent merkezindeki otellerde konaklatmak zorunda kaldık. Bu sayede hem şehrin turizm potansiyellerini onlara anlatma fırsatı yakaladık hem de onların Uludağ'da kayak yapmalarını sağladık. Genel olarak baktığımızda yüzde 90 ile 95 arasında seyreden bir doluluk süreci yaşandı. Ayrıca bu sezon Uludağ olarak yaklaşık yüzde 20'lik yabancı turist potansiyeli vardı. Yani konaklamaya gelenlerin yaklaşık yüzde 20'si yabancı turistti. Yüzde 80 civarında da yerli turist ağırlandı. Biz Uludağ'ı 2019-2020 yıllarında özellikle Uludağ alan başkanlığının sisteminin tamamen oturmasıyla bu rakamları en az 1-1,5 kat artırılması planlaması ve hedefi içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

"Ocak ve şubat ayları güzel bir dönem oldu"

Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği (GÜMTOB) Derneği Başkanı Haluk Beceren ise bu sezon karın erken yağmasıyla sezonun iyi başladığını aktardı.

Etkili olan kar yağışının otelcileri sevindirdiğini dile getiren Beceren, "Aralık'ta güzel bir doluluk oranını yakaladık. Aynı şeklide ocak ve şubat ayları da bizim için güzel bir dönem oldu. Ancak kar olmasına rağmen Mart ayının başında maalesef müşteri potansiyelimizde bir düşüş yaşandı. Bu nedenle otellerin bir kısmı martın ortasında kapatmak mecburiyetinde kaldı. Halen Uludağ'da kayak yapabilecek kadar kar var." dedi.
Anadolu Ajansı
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