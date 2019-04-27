1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çelik: İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayına ilişkin, "İl Disiplin Kurulu bu meseleye bakıyor. Biz bu şekilde bir ihraç olduğunu açık bir şekilde söyledik. Kendi süresi içinde gerçekleşecektir. Normal olarak kurul o kararı icra edecektir. Biz zaten kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini söyledik" dedi.
 27 Nisan 2019 18:11
Yazdır
Çelik: İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam kampını takip eden gazetecilerle basın çadırında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları ile teke tek görüştüğünü, il belediye başkanlarıyla da vakit ölçüsünde görüştüğünü söyleyen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyecilikle ilgili tecrübelerini de belediye başkanları ile paylaştığını belirtti. Sri Lanka'daki terör eyleminden sonra Müslümanlara baskı yapıldığını belirten Ömer Çelik, meseleyi yakından takip ettiklerini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'siyasal İslam' söyleminde bulunduğunu, bu söylemin bir karartma olduğunu belirten Çelik, siyasal Hristiyanlık, siyasal Yahudilik gibi doğru olmayan kavramların davet edildiğinin altını çizdi. Çelik, "Sri Lanka'daki bu eylemi kimse Müslümanları taciz etmek için kullanmamalıdır" diye konuştu.

"Kendi süresi içinde gerçekleşecek"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki şehit cenazesinde çıkan olaylarda yumruk atan Osman Sarıgün'ün ihracına ilişkin süreci anlatan Çelik, "İl Disiplin Kurulu bu meseleye bakıyor. Biz bu şekilde bir ihraç olduğunu açık bir şekilde söyledik. Kendi süresi içinde gerçekleşecektir. Normal olarak kurul o kararı icra edecektir. Biz zaten kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini söyledik. Buradaki meselemiz bizim demokratik siyasette şiddete yer yoktur, şiddet kapısı asla açılmamalıdır, hiç kimse şiddete başvurmamalıdır. AK Parti'nin temel ilkelerinden bir tanesidir" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yönelik CHP sözcülerinin eleştirilerine de cevap veren Çelik, "CHP'nin şiddet eylemi ile derdi yok, dertleri bunun arkasında AK Parti'yi göstermek, Cumhurbaşkanımızı suçlu göstermek" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanının açıklamalarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nin bir açıklamada bulunmadığını söyleyen Çelik, CHP'nin Bolu Belediye Başkanının yaptıkları ile ilgili de bir yaklaşımda bulunmadığının altını çizdi. Ömer Çelik, "Kandil'den yapılan çağrılar, bu partinin yaptığı açıklamalara karşı CHP Genel Başkanından, yöneticilerinden bir açıklama duymuyorsunuz. Biz kendilerine bir ayna tutarak gösteriyoruz. Bunun karşısında bir şey demiyorlar, bunları dile getirdiğimiz için bize diyorlar" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan en çok oy alan belediye başkanlarına ödül
28 Nisan 2019 12:31		 Irak'ın kuzeyine hava harekatı
28 Nisan 2019 12:27
YSK'nın İstanbul kararını bu hafta vermesi bekleniyor
28 Nisan 2019 12:16		 Belediyede başkan tarlada işçi
28 Nisan 2019 12:12
10 bin nüfuslu belediyeden anket şirketine 143 bin lira borç
28 Nisan 2019 11:45		 Ticaret müşavirleri 'yeni yol haritası' için toplanıyor
28 Nisan 2019 11:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek
28 Nisan 2019 11:05		 Ankara Zabıtası'ndan afiş temizliği
28 Nisan 2019 10:50
'Antarktika'da söz sahibi olmak, kalıcı üssümüzü kurmak istiyoruz'
28 Nisan 2019 10:15		 TBMM yerel seçimlerin ardından çalışmaya başlayacak
28 Nisan 2019 09:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - Sürücülere drone ile kural ihlali denetimi12:34 - Yıllar sonra yaptıkları 'Hipokrat Yemini' doktorları ağlattı12:31 - Erdoğan'dan en çok oy alan belediye başkanlarına ödül12:27 - Irak'ın kuzeyine hava harekatı12:22 - İnternet bağımlılığına karşı 'mangala'12:16 - YSK'nın İstanbul kararını bu hafta vermesi bekleniyor12:12 - Belediyede başkan tarlada işçi11:53 - Ağız ve Diş Sağlığı çalışanının ikinci kitap heyecanı11:50 - Geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkulün satışı gerçekleşti11:45 - 10 bin nüfuslu belediyeden anket şirketine 143 bin lira borç
11:36 - Çiftçi ailenin 'üniversite kurdu' kızı11:29 - Sivaslı öğretmen 40 zeka oyunu tasarladı11:26 - Ticaret müşavirleri 'yeni yol haritası' için toplanıyor11:24 - Memurlardan komisyona 'ek gösterge' başvurusu11:22 - MEB 'kalfalık ve ustalık' için 'e-sınav' dönemini başlattı11:15 - Doğu Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu11:10 - Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası11:05 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
İBB, 20 bin çalışanının maillerini Sendikaya verdi
YSK sandık kurulu listelerini vermedi
Sandık başkanı da kısıtlı çıktı
'39 bin kişi sandıklara dışarıdan görevlendirilmiş'
Kaza geçiren trafik polisi hastanede hayatını kaybetti
Yıllık izin verilmesinde dinlenme hakkı ayrıntısı
HDP, kayyum dönemindeki çalışanları pasif göreve aldı
Kredi yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor
1 milyar dolarla yatırıma geldiler
Kamu yönetiminde başarılı yöneticilerin özellikleri neler olmalı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fondöten 8
he 1
evli barklı 2
az bilenin çok konuşması 1
funda esenç 5
Yazar mezarlığı 1
Uykunun kaçması 4
Adam olmayana düşman bile olmam 3
Günün en güzel saati 6
yedek lastik 6
SON İLANLAR
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 2 İşçi Alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam