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Şemsiye operasyonu: Değeri 2 milyon 500 bin lira

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda gümrüklenmiş değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan ve kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen 31 bin 400 adet şemsiye ele geçirildi.
 27 Nisan 2019 18:15
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Şemsiye operasyonu: Değeri 2 milyon 500 bin lira

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Türkiye'ye kaçak yollarla ticari eşya sokulacağı istihbaratı alındı. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi koordinasyonunda takip altına alınan araçlardan birinin Hamzabeyli Gümrük Kapısından Sarp Gümrük Kapısına transit olarak geçeceği tespit edildi.

Araç Takip Sistemi ile uydu üzerinden takip edilen aracın güzergah dışı olarak İstanbul'da bir depoya girdiği görüldü. Takip altındaki tır daha sonra tekrar güzergahına döndüğünde mobil ekiplerce Kocaeli'nde durduruldu. Yapılan aramada araçta olduğu beyan edilen şemsiyelerin bulunmadığı, yük olarak kumaş kırpıntılarının olduğu görüldü.

Bu esnada aracın girdiği depoyu gözlem altında tutan ekipler depodan çıkan bir kamyonu takibe başladı. Alınan mahkeme kararına istinaden kamyonun varış noktasında yapılan aramada gümrüklenmiş değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan 31 bin 400 adet şemsiye ele geçirildi.

Savcılık makamının talimatı ile transit eşyayı ülke içinde bırakan tıra, araçta bulunan 23 ton 650 kilogram kumaş kırpıntısına ve kaçak şemsiyelere el konuldu. Yapılan çalışmalar neticesinde olayla ilgili olduğu belirlenen şoför ve organizatör olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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