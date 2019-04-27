Doktorun önermediği 'zayıflama ilaçlarını kullanmayın'

Metabolizma Kliniği'nden Uzm. Dr. Pınar Alarslan, obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında uyarılarda bulundu. Alarslan, obezitenin, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, inme, tip 2 diyabet, kanser, romatizma, varis, uyku-apne sendromu, depresyon, demans gibi pek çok hastalık için çok önemli risk faktörü olduğunu belirtti.

Alarslan, "Bu sebeple de tedavi edilmesi zorunludur. Aldığınız enerji, harcadığınız enerjiden fazla ise kilo alırsınız. İdeal vücut ağırlığında olmak ve bunu koruyabilmek için yapılması gereken ise aldığımız ve harcadığımız enerji arasındaki dengenin sağlanmasıdır. Genel olarak 3 ile 6 ay boyunca hayat tarzı değişikliği, uygun diyet ve egzersiz programı ile takip edip başlangıç kilosunun yüzde 5'ini veremeyenlere ilaç tedavisi başlanabilir. Ancak gerekli önerilere uymayan hastalarda hiçbir ilacın bir şekilde kilo kaybı sağlamayacağı unutulmamalıdır" dedi.

İlaç tedavisinin mutlaka bir doktor kontrolünde olması gerektiğini vurgulayan Alarslan, şöyle devam etti:

"Dünyada obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar yağ emilimini bozan, glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) analoğu, serotonin agonisti, sempatomimetik ve kombine ajanlar olarak sınıflandırılabilir. Ek olarak her ilacın etkisi kadar yan etkileri de bulunduğundan obez hastaların mutlaka endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlarınca takibi uygun olacaktır. Yeterli kilo kaybı sağlanıp ilaç tedavisine son verilenlerde de ömür boyu uygun hayat tarzına devam edilmelidir. T.C. Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan, içeriği bilinmeyen ilaçların, bitkisel ajanların, zayıflama çaylarının kilo vermek için kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği unutulmamalıdır."