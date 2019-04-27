Mustafa dedenin yangında cüzdanını kurtarma telaşı
|27 Nisan 2019 18:27
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Esentepe Mahallesi'nde Mustafa Güzel'in yaşadığı iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuları, yetkililerden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada ev sahibi Güzel, olay yerine geldi. Güzel, polis ve itfaiye ekiplerinden yastığının altındaki cüzdanının alınmasını istedi.
Alevler olmasına rağmen evin etrafında dolaşarak cüzdanının alınmasını isteyen Mustafa Güzel, çevredekileri duygulandırdı.
İtfaiye ekipleri, yanan malzemelerin arasında bulduğu cüzdanı polise teslim etti. Cüzdanındaki paralarının bir bölümünün yandığını gören Güzel, üzüldü.
Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarım saat önce ayrıldığı evinin yandığını görünce şaşırdığını dile getirdi.
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