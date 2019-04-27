Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstanbul'da denizden ceset çıktı
Zeytinburnu sahilinde denizden bir erkeğe ait ceset çıktı.
|27 Nisan 2019 18:38
|Yazdır
Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Sahil Kennedy Caddesi'nde bulunanlar denizde ceset olduğunu görerek polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi kıyıya çıkardı. Olay Yeri ve İnceleme Büro Amirliği ekipleri cesedin üzerinde 63 yaşındaki Recai Şahin'e ait kimlik buldu. Cesetten alınan parmak izleri sistemde karşılaştırılınca cesedin Şahin'e ait olduğu tespit edildi.
Ekipler, Şahin'in cesedinde yaptığı incelemede yaralanma veya darp izi olmadığını belirledi. Recai Şahin'in cesedi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak yapılacak incelemenin ardından ölüm nedenin belirleneceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası
28 Nisan 2019 11:10
|1 Mayıs öncesi Taksim'e polis bariyerleri getirildi
28 Nisan 2019 10:08
|Ev değil cephanelik
28 Nisan 2019 09:25
|Belediyede çalışan şoför evinde ölü bulundu
28 Nisan 2019 08:00
|Kaza geçiren trafik polisi hastanede hayatını kaybetti
28 Nisan 2019 07:55
|Aksaray'da tırın çarptığı genç hayatını kaybetti
27 Nisan 2019 22:53
|5 aylık hamile kadın intihar etti
27 Nisan 2019 22:43
|Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu
27 Nisan 2019 22:17
|Balık tutmak için girdiği çayda boğuldu
27 Nisan 2019 21:59
|Batman'da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu
27 Nisan 2019 21:50