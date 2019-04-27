Aydın'da evli çiftin sır intiharı
|27 Nisan 2019 18:59
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Kırsal Örentaht Mahallesi'nde besicilik yapan Filiz Y. ve Ramazan Y.'ye ait olan ahırdan, bugün saat 15.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Silah sesiyle ahıra koşan komşuları Filiz Y.'nin tavana iple asılı cesedini, Ramazan Y.'nin ise av tüfeğiyle başından vurulmuş halini görünce şoke oldu.
Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin öldüğü belirlendi.
İNTİHAR ETMİŞLER
Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri, ahırda inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre çiftin intihar ederek yaşamına son verdiği belirlendi.
SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ
Yapılan inceleme sonrası ölenlerin cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Geriye herhangi bir not bırakmadıkları öğrenilen çiftin neden intihar ettiğinin araştırıldığı belirtildi.
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