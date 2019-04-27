38 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi Kars'ta yakalandı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde, 38 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
|27 Nisan 2019 19:13
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden firar eden S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
S.A. ekiplerin Arpaçay kırsalında düzenledikleri operasyonda yakalandı.
"Kasten adam öldürme"nin de aralarında bulunduğu 13 suçtan aranan, hakkında 38 suç kaydı bulunan S.A. çıkarıldığı hakimlikçe Kars Kapalı Cezaevine gönderildi.
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