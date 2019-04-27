1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yer: Bursa! Vahşet görüntülere tepki yağdı

Bursa'nın İznik ilçesinde kürekle öldürülen yılanın sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekti.
 27 Nisan 2019 19:29
Yazdır
Yer: Bursa! Vahşet görüntülere tepki yağdı

Olay İznik merkezde meydana geldi. Bir şahıs, gördüğü yılana kürekle saldırdı. Can çekişen yılana peşpeşe kürek darbeleri inerken, bir başka kişi de cep telefonu ile bu anları kaydetti. Ş.A'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler büyük tepki çekti

Bahsi geçen yılanın Hazer yılanı olduğu, halk arasında bozyörük olarak bilindiği öğrenildi. Tarım alanlarına zarar veren sürüngen ve hayvanların düşmanı olan bu türün boyu 2 metreye kadar ulaşabiliyor. Zehrinin ise zararsız olduğu iddia ediliyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mansur Yavaş'tan EYT talimatı
27 Nisan 2019 23:55		 Turistleri taşıyan minibüs devrildi: 13 kişi yaralı
27 Nisan 2019 22:47
Tedirgin eden görüntü
27 Nisan 2019 18:23		 Ordu'da 4 sağlık personeli kazada ağır yaralandı
27 Nisan 2019 16:37
İmamoğlu, 2 müdür ve 5 danışman atadı
27 Nisan 2019 09:43		 Esenyurt'ta bir cadde çatladı: 34 bina boşaltıldı
27 Nisan 2019 00:25
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
26 Nisan 2019 01:04		 Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
26 Nisan 2019 00:03
Aç kurt şehir merkezine indi
25 Nisan 2019 21:54		 Denizdeki turuncu renk tüm sahili sardı
25 Nisan 2019 19:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:31 - Erdoğan'dan en çok oy alan belediye başkanlarına ödül12:27 - Irak'ın kuzeyine hava harekatı12:22 - İnternet bağımlılığına karşı 'mangala'12:16 - YSK'nın İstanbul kararını bu hafta vermesi bekleniyor12:12 - Belediyede başkan tarlada işçi11:53 - Ağız ve Diş Sağlığı çalışanının ikinci kitap heyecanı11:50 - Geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkulün satışı gerçekleşti11:45 - 10 bin nüfuslu belediyeden anket şirketine 143 bin lira borç11:36 - Çiftçi ailenin 'üniversite kurdu' kızı11:29 - Sivaslı öğretmen 40 zeka oyunu tasarladı
11:26 - Ticaret müşavirleri 'yeni yol haritası' için toplanıyor11:24 - Memurlardan komisyona 'ek gösterge' başvurusu11:22 - MEB 'kalfalık ve ustalık' için 'e-sınav' dönemini başlattı11:15 - Doğu Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu11:10 - Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası11:05 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek10:59 - Tunceli'de teröristlerin kullandığı mağara imha edildi10:50 - Ankara Zabıtası'ndan afiş temizliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
İBB, 20 bin çalışanının maillerini Sendikaya verdi
YSK sandık kurulu listelerini vermedi
Sandık başkanı da kısıtlı çıktı
'39 bin kişi sandıklara dışarıdan görevlendirilmiş'
Kaza geçiren trafik polisi hastanede hayatını kaybetti
Yıllık izin verilmesinde dinlenme hakkı ayrıntısı
HDP, kayyum dönemindeki çalışanları pasif göreve aldı
Kredi yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor
1 milyar dolarla yatırıma geldiler
Kamu yönetiminde başarılı yöneticilerin özellikleri neler olmalı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyalleşme 5
pazar kahvaltısı 2
27.04.2019 fenerbahçe vs trabzonspor maçı 2
eve gitmek 4
ölüm nedeni istatistikleri 1
etin ne budun ne 1
görünmek 1
dahası var 1
tesel-ya 1
ilk iş 4
SON İLANLAR
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 2 İşçi Alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam