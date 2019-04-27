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Diyarbakır köprüleriyle de turizmde gözde

Turizmde büyük ivme yakalayan Diyarbakır, ata yadigarı köprüleriyle de turistlerin gözdesi...
 27 Nisan 2019 20:27
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Diyarbakır köprüleriyle de turizmde gözde

Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen tarihi surları ve Hevsel Bahçeleri, camileri, kiliseleri, hanları, evleri ve çarşılarıyla ön plana çıkan 612 kültür varlığını geleceğe taşıyan kadim kent Diyarbakır, medeniyetlerin geçiş yolunda bulunan köprüleriyle de göz dolduruyor.

Bakanlığın "kültür portalı" üzerinden "Tarihin Tanıkları: Köprüler" başlığıyla duyurduğu Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü arasında bulunan, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Malabadi Köprüsü ve Dicle Nehri üzerindeki Ongözlü Köprü ilk günkü ihtişamıyla misafirlerini karşılıyor.

Tarihi iki köprünün Bakanlığın duyurusunun ardından daha fazla ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

"DÜNYANIN EN UZUN TAŞ KEMERE SAHİP KÖPRÜSÜ"

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Batman Çayı üzerinde yer alan ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Malabadi Köprüsü, 40,86 metrelik sivri kemeri ile dünyanın en uzun taş kemere sahip köprüsü özelliğini taşıyor.

Artuklu medeniyetinin eserlerinden olan ve yaklaşık 9 asırdır kullanılan, odaları ve üzerindeki figürleriyle ayakta duran, efsanelere ve aşk hikayelerine konu olan, adına şarkılar yazılan tarihi yapı, günümüzde film ve dizi çekimlerinde de tercih ediliyor.

MEDENİYETLERE YOL OLDU

Dicle Nehri üzerinde, Diyarbakır surlarının Mardin kapı yönünde, Hevsel Bahçelerinin bitiminde, Kırklar Dağı'nın eteğinde yer alan Ongözlü Köprü adını kemerleri arasında bulunan on gözden alıyor.

Mervaniler döneminde 1065 yılında Übeyd oğlu Yusuf isimli bir mimar tarafından inşa edildiği üzerindeki kitabeden öğrenilen, medeniyetlere yol olan köprünün yapımında kentin mimarisinin korunmasında önemli yer tutan bazalt taşı kullanılmış.

3 metrelik dev anakonda için seferber oldular!

Dicle Nehri'nin sularından güvenli bir geçiş sağlayan 178 metre uzunluğunda, 5,6 metre eninde, dalga kıranlarla korunan köprünün, en geniş kemer açıklığı 15 metreye yaklaşıyor.

GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İÇİN TANITMALIYIZ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaptığı açıklamada, inanç ve gastronomi turizminde önemli bir yere sahip olan Diyarbakır'ın tarihi ve mimari yapılarıyla da özel bir il olduğunu söyledi.

Malabadi Köprüsü ve Ongözlü Köprü'nün Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü arasında yer almasının önemine değinen Bağlıkaya, "Bin yılı aşkın tarihe, efsanelere ve aşk hikayelerine konu olan, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesine konu ettiği mekanlar. Dolayısıyla kültürel varlık olarak önemli yerler" diye konuştu.

Turizm yönünden var olan değerlerin öne çıkarılması gerektiğini belirten Bağlıkaya, "Bunların hepsini öncelikle kendi vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor ki bu değerler yaşasın ve bundan sonraki nesillere devam etsin, yabancı turistler de bu sayede mümkün olduğunca buraları daha fazla tanısın" ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR'IN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt da 13 köprünün bulunduğu listede Diyarbakır'dan 2 eserin de yer almasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Köprülerin fiziksel yapısı ve tarihsel dönemleri hakkında bilgi veren Yurt, "Kültür ve Turizm Bakanlığının listesinde ilimizden 2 köprünün de olması gurur verici. İlimizin hem tanıtımına hem turizmine hem de kültürüne katkı sağlayacağı kanaatindeyim" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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