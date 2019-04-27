Muğla'daki toplu arı ölümlerinin sebebi belli oldu!
|27 Nisan 2019 20:53
|Yazdır
Karahayıt Mahallesi Sivri Kaya mevkisinde Mehmet Ali Çoban'a ait 103 kovandaki arı ölümleriyle ilgili alınan numuneler, Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde incelendi. Çıkan rapora göre, şerbetten alınan numunede meyve sineği zararlısıyla mücadelede kullanılan tarım ilacı tespit edildi.
Arıcı Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplu arı ölümlerinden dolayı 50 bin liralık zararı olduğunu dile getirdi. Arı ölümlerinden bölgedeki arıcıların da tedirgin olduğunu aktaran Çoban, şunları söyledi:
"Olaydan bir gün önce 450 kovanımın bulunduğu arazide muhafaza ettiğim şeker şerbetinden 103 kovana şerbet verdim. Şerbetim bittiği için diğer kovanlara şerbet verememiştim. Ertesi günü arılarımın toplu bir şekilde telef olduğunu fark ettim. Sadece şeker şerbeti verdiğim kovanlarım zarar gördü. Numune sonuçları, olayın zehirlenme olduğunu kanıtladı. Şerbetten alınan numunede meyve sineği zararlısında kullanılan tarım ilacı tespit edildi. Arazide muhafaza ettiğim şerbet tankına zehir konulmuş."
Arıların güvenliğinden endişe duyduğunu ifade eden Çoban, söz konusu olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını istedi. Çoban, arılarının bulunduğu bölgeye foto kapanla önlem almayı planladığını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yıllar sonra yaptıkları 'Hipokrat Yemini' doktorları ağlattı
28 Nisan 2019 12:34
|İnternet bağımlılığına karşı 'mangala'
28 Nisan 2019 12:22
|Ağız ve Diş Sağlığı çalışanının ikinci kitap heyecanı
28 Nisan 2019 11:53
|Geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkulün satışı gerçekleşti
28 Nisan 2019 11:50
|Çiftçi ailenin 'üniversite kurdu' kızı
28 Nisan 2019 11:36
|Memurlardan komisyona 'ek gösterge' başvurusu
28 Nisan 2019 11:24
|Doğu Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu
28 Nisan 2019 11:15
|İsraf edilen ekmekler artık enerjiye dönüşecek
28 Nisan 2019 10:45
|Emeklilik dilekçesi veren Hüseyin öğretmenin kalbi 1 hafta sonra durdu
28 Nisan 2019 10:30
|Binlerce kişi Çamlıca Camisi'nde buluştu
28 Nisan 2019 10:22