1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan: Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Akıllı Şehirler Uygulamaları" ile sağlanacak tasarrufun yanı sıra kentsel dönüşümle ilgili planlamaları anlattı.
 27 Nisan 2019 20:57
Yazdır
Bakan: Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak

Kızılcahamam Eliz Hotel'de, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sunumlarıyla devam etti.

Kurum'un, "2023'e Doğru Yerel Yönetimler" başlıklı sunumunda, belediyelerde mali disiplini sağlamak ve öz gelirleri artırmanın öncelikli hedefler arasında yer alması önerildi.

Ayrıca belediyeler tasarruf bilincinin artırılması konusunda uyarılırken, onlardan harcamalarda acil ve önemli hizmetlere öncelik verilmesi istendi.

- Akıllı şehirler ve tasarruf

"Akıllı Şehirler Uygulamaları" ile sağlanacak tasarruflara yer verilen sunumda, bu uygulama sayesinde su tüketiminde yüzde 30, sokak aydınlatma giderlerinde yüzde 40, yakıt tüketiminde yüzde 45, karbon salınımında yüzde 28, trafikte bekleme süresinde yüzde 34 tasarruf sağlanacağı belirtildi.

Sunumda, Ulusal Strateji ve Eylem Planına uygun olarak AK Partili belediyelerce Akıllı Şehir İş Planlarının hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi önerildi.

- Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak

Kentsel dönüşümün yol haritasına da yer verilen sunumda belediyelerden şunlar talep edildi:

"Belediyelerimizin kentsel dönüşüm strateji belgelerini hazırlamaları, öncelikli dönüştürülecek alanlarını 3 ay içinde belirleyerek göndermeleri gerekmektedir. Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak. Bunun 30 bini Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak, 270 bininin özel sektör ve belediyeler tarafından yapılması sağlanacak. 20 yılda 6,7 milyon bağımsız birim dönüştürülecek. Belediyelere, kentsel dönüşümde kullanılmak üzere taşınmaz ve kredi desteği sağlanacak.

İLBANK kentsel dönüşümde aktif görev alacak. İLBANK aracılığıyla Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına önümüzdeki dönemde 4 milyar TL kredi desteği ve yüzde 50'ye varan oranda finans desteği sağlanacak. Emlak Katılım Bankamız da kentsel dönüşümün finansmanında aktif bir rol üstlenecek."

- Hizmet hızı arttırılmalı

Sunumda, yeni dönemin katılımcılık, şeffaflık, tasarruf ve halkla birlikte yönetim dönemi olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Çevreye saygılı şehirler ilkemizle; çevremizi ve şehirlerimizi koruyacak her projede olacağız. Her projeye destek olacağız. Sizlerin yanında olacağız. 2023'e kadar yapacağımız tüm projelerde; işlerimizde öncelik sırası yapmalı, projelerin sürdürülebilir olmasını sağlayarak hizmet hızımızı arttırmalıyız. Uzun vadeli ve hakkaniyetli planlama, hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları, vatandaşımızın rızası çerçevesinde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm, yeterli, kaliteli, yatay mimariye uygun sosyal konut üretimi, Çevreye Saygılı Şehirler hedefimize uygun altyapı hizmetleri ve dijital hizmetlerden mülkiyete kadar her alanda vatandaşımızı rahatlatacak Etkin Gayrimenkul Yönetimi'yle, şehirlerimizi belediyelerimizle el ele vererek çok daha ileri noktalara taşıyacağız.

Tüm bunların hayata geçirilmesi için, şehirlerimizdeki mevcut durumun ve potansiyelin belirlenmesi, 5 yıllık hedeflerin ortaya konulması, projelere yönelik iş takviminin belirlenmesi, faaliyetlerde kullanılacak kaynakların tespiti gibi başlıkların sarih bir şekilde ortaya konulması büyük önem taşımaktadır."

Yarın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi sunumuyla genel istişare ve değerlendirme toplantısıyla devam edecek toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan en çok oy alan belediye başkanlarına ödül
28 Nisan 2019 12:31		 Irak'ın kuzeyine hava harekatı
28 Nisan 2019 12:27
YSK'nın İstanbul kararını bu hafta vermesi bekleniyor
28 Nisan 2019 12:16		 Belediyede başkan tarlada işçi
28 Nisan 2019 12:12
10 bin nüfuslu belediyeden anket şirketine 143 bin lira borç
28 Nisan 2019 11:45		 Ticaret müşavirleri 'yeni yol haritası' için toplanıyor
28 Nisan 2019 11:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek
28 Nisan 2019 11:05		 Ankara Zabıtası'ndan afiş temizliği
28 Nisan 2019 10:50
'Antarktika'da söz sahibi olmak, kalıcı üssümüzü kurmak istiyoruz'
28 Nisan 2019 10:15		 TBMM yerel seçimlerin ardından çalışmaya başlayacak
28 Nisan 2019 09:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:31 - Erdoğan'dan en çok oy alan belediye başkanlarına ödül12:27 - Irak'ın kuzeyine hava harekatı12:22 - İnternet bağımlılığına karşı 'mangala'12:16 - YSK'nın İstanbul kararını bu hafta vermesi bekleniyor12:12 - Belediyede başkan tarlada işçi11:53 - Ağız ve Diş Sağlığı çalışanının ikinci kitap heyecanı11:50 - Geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkulün satışı gerçekleşti11:45 - 10 bin nüfuslu belediyeden anket şirketine 143 bin lira borç11:36 - Çiftçi ailenin 'üniversite kurdu' kızı11:29 - Sivaslı öğretmen 40 zeka oyunu tasarladı
11:26 - Ticaret müşavirleri 'yeni yol haritası' için toplanıyor11:24 - Memurlardan komisyona 'ek gösterge' başvurusu11:22 - MEB 'kalfalık ve ustalık' için 'e-sınav' dönemini başlattı11:15 - Doğu Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu11:10 - Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası11:05 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek10:59 - Tunceli'de teröristlerin kullandığı mağara imha edildi10:50 - Ankara Zabıtası'ndan afiş temizliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
İBB, 20 bin çalışanının maillerini Sendikaya verdi
YSK sandık kurulu listelerini vermedi
Sandık başkanı da kısıtlı çıktı
'39 bin kişi sandıklara dışarıdan görevlendirilmiş'
Kaza geçiren trafik polisi hastanede hayatını kaybetti
Yıllık izin verilmesinde dinlenme hakkı ayrıntısı
HDP, kayyum dönemindeki çalışanları pasif göreve aldı
Kredi yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor
1 milyar dolarla yatırıma geldiler
Kamu yönetiminde başarılı yöneticilerin özellikleri neler olmalı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alakalı olmadığımız belediyelerden sms gelmesi 1
pazar kahvaltısı 2
çok isabet olmuş 1
evdeki huzur zenginlik budur 3
farkında mısın 1
şüphesiz 2
havalimanında görevliyi tahrik eden yolcu 5
dahası var 1
sahte diplomayla 19 yıl öğretmenlik yapmak 2
avengers 1
SON İLANLAR
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 2 İşçi Alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam