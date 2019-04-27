Yol kenarında yüzüstü yatarken bulundu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş yol kenarında yüzüstü yatarken bulundu. Tansiyonunun çıktığı anlaşılan adam, yapılan müdahale sonrasında yoluna devam etti.
|27 Nisan 2019 21:17
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Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi'nde bir adam, yoldan geçen bir vatandaş tarafından yerde yüzükoyun yatarken görüldü. Duyarlı vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, hastanın tansiyonu çıkması sonucu rahatsızlık geçirdiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ayağa kalkan adam, yoluna devam etti.
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