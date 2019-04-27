Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ters yönde ilerleyen otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da ters yönde ilerleyen otomobil kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürüsü hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü yaralandı.
|27 Nisan 2019 21:41
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Sunta Köprülü Kavşağı'nda yolu karıştırdığı tahmin edilen ve ters yönde ilerleyen Remzi Çevirci (81) idaresindeki 37 SH 277 plakalı otomobil, karşısına çıkan Emrah Velioğlu (23) yönetimindeki 37 AAE 815 plakalı kamyonete çarptı. Otomobil ardından refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Aracın içerisinde sıkışan Remzi Çevirci, olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybederken, hafif yaralanan diğer sürücü tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Sunta Köprülü Kavşağı bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası
28 Nisan 2019 11:10
|1 Mayıs öncesi Taksim'e polis bariyerleri getirildi
28 Nisan 2019 10:08
|Ev değil cephanelik
28 Nisan 2019 09:25
|Belediyede çalışan şoför evinde ölü bulundu
28 Nisan 2019 08:00
|Kaza geçiren trafik polisi hastanede hayatını kaybetti
28 Nisan 2019 07:55
|Aksaray'da tırın çarptığı genç hayatını kaybetti
27 Nisan 2019 22:53
|5 aylık hamile kadın intihar etti
27 Nisan 2019 22:43
|Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu
27 Nisan 2019 22:17
|Balık tutmak için girdiği çayda boğuldu
27 Nisan 2019 21:59
|Batman'da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu
27 Nisan 2019 21:50