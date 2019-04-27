Batman'da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu
|27 Nisan 2019 21:50
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Edinilen bilgilere göre, olay Batman kent merkezi Aydınkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 3949 numaralı sokakta bulunan Emin S.'ye ait olduğu öğrenilen ev, Kalaşnikof, pompalı tüfekler ve silahla kurşun yağmuruna tutuldu. İki otomobille geldikleri ileri sürülen saldırganların ateş etmesi ile evde bulanan kadın ve çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, karanlıktan faydalanan saldırganlar izlerini kaybettirdi. Emin S.'ye ait 34 JF 3679 plakalı otomobile de çok sayıda kurşun isabet ederken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda Özel Harekat Polisi, sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
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